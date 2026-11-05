Si t'en reveux, y en re n'a ! Effectivement, les Hollandais de Third Ego étaient tellement un HuGui(Gui) les bons tuyaux (AOC), qu'on avait usé le premier LP jusqu'à la moelle et qu'on en voulait plus ! Souhait exaucé avec ce More ego, qui s'inscrit dans la digne lignée de son prédécesseur, avec un côté un peu plus sombre néanmoins. Visuellement tout d'abord, avec une continuité dans l'artwork de nouveau confié à Menno Wittebrood, et musicalement ensuite, bien évidemment. Sans artifice ni surenchère aucune, si ce n'est celle d'une sincérité débordante, Third Ego balance douze nouvelles pépites punk-rock mélodique, qui suintent les 90's (et un peu les 80's) par tous les pores. On prendra le soin de rappeler pour la dernière fois qu'on retrouve au chant Monsieur Jean Morreau des regrettés et cultissimes NRA (et Human Alert). Une dernière fois car il ne faut pas oublier les autres musiciens, loin d'être en reste, que ce soit Rene à la basse, Jeroen à la guitare et Edwin à la batterie, et que désormais, Third Ego se suffit à lui-même. Il n'y a qu'à écouter le tube en puissance "Drained", avec sa rythmique bien nerveuse et son petit solo bien senti pour s'en rendre compte, mais on aurait tout aussi bien pu citer "Lying all the time", "Cage", "Unseen", si tu en veux more.