Au niveau de la production, Think Kastendeuch monte en puissance tranquillement au fil des années : un EP éponyme de 3 titres en 2007, un autre EP de 5 titres en 2010 (Draft punk) et pour 2018, le dernier EP de 6 titres : Morning glory wine. Mais cette discographie en dilettante n'entâche en rien la qualité et la constance de TK quand il s'agit de taper dans du noise rock débridé. Comme on dit : "ce qui est rare est précieux". Et Morning glory wine nous rassasie, avec parcimonie, dessinant un lien entre les Melvins , les Stooges, et autres Jesus Lizard. Une amplitude et diversité de chants sympathiques (la descente d'octave sur "On the clock"), une guitare qui combine un bon son noise sur des riffs proprets et rythmés, et la batterie qui a depuis bien longtemps dépassé le niveau "poum poum tchak". Bref, Think Kastendeuch continue dans cette belle orientation initiée il y a 10 ans, du bon indie rock noisy, qui reste parfois très accessible (le titre "Genuine article" qui commence presque comme de la britpop). Et au rythme où ils sortent leurs albums, on attend avec impatience 2028, qu'ils enregistrent leur premier double LP.

