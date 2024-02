Ok, c'est de ma faute. J'ai reçu le nouvel album de Therapy? au moment du bouclage du Mag #56, pas moyen d'expédier la chronique, elle paraît donc dans ce numéro... Et comme on a une bonne connexion avec l'Irlande du Nord, on s'était dit qu'on ferait une interview... Et puis il y a eu le Hors Série Hellfest, énorme, le break d'un mois pour s'en remettre, quelques autres vacances et déjà le retour au boulot en septembre. Un mois durant lequel Andy enchaîne les dates tant avec Therapy? qu'avec Jaaw. Trouver du temps pour une interview est devenu très compliqué, alors pourquoi pas une "intervi OU" en mode direct et sans fioriture ? Ok ? C'est parti.

Therapy? Boule Noire 2022 Poésie ou littérature ?

Littérature.



Lire ou écrire ?

Écrire.



Hard ou Cold ?

Hard !



Studio ou scène ?

Scène.



Reprise de Joy Division ou reprise de Hüsker Dü ?

Reprise de Joy Division.



Northern Ireland Music Prize pour le meilleur concert ou pour le meilleur album ?

Northern Ireland Music Prize pour le meilleur album.



Clip de "Poundland of hope and glory" ou clip de "Joy" ?

Clip de "Poundland of hope and glory"



Vinyle vert ou vinyle bleu ?

Le bleu.



Electric Ballroom ou Sebright Arms ?

Electric Ballroom.



Tournée française ou vacances ?

Tournée française bien sûr !



Instagram ou Facebook ?

Instagram.



Nord-Irlandais ou européen ?

Les deux.



Bière ou whisky ?

Whisky.



Foot ou rugby ?

Football.



Hier ou demain ?

C'est demain que ça se passe !

Merci Andy d'avoir réussi à nous trouver un peu de temps, merci à Sam chez Kinda d'assurer un relais de première classe !

Photo : JC Forestier