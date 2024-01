Tournées reportées, re-reportées et encore reportées, anniversaire de leurs 30 ans de carrière, album best of, album remasterisé (Nurse), side-project (Jaaw), Therapy? n'a pas toujours maîtrisé son calendrier depuis Cleave et a du laissé au placard ce nouvel album pendant près d'un an et demi avant de le faire, enfin, paraître. Si pour les fans, l'attente fut longue (même si les diverses sorties et autres projets ont pu satisfaire une partie de notre appétit), je n'imagine pas ce que ça a dû être pour notre trio affamé de scène et de partage. Avoir des titres sous le coude et ne rien pouvoir en faire, ça doit être terrible.



Déboule donc au printemps Hard cold fire, trois mots qui semblent ne pas aller ensemble (du feu froid ?) mais qui sont les premiers d'un vers de Louis Macneice, poète fier d'être irlandais qui a vécu au XXe siècle, connu pour sa poésie humaniste et engagée, ça correspond donc tout à fait à Therapy? sur les idées mais aussi sur ces mots qu'on peut mettre dans une phrase pour résumer leur musique, un rock assez dur, parfois froid mais toujours nourri par un feu sacré. On avait beaucoup apprécié Cleave, si c'est également ton cas, tu ne devrais pas être trop surpris par son petit frère, avec la même équipe dans l'ombre et la même envie d'en découdre, on obtient forcément un bon album !



Et histoire de mettre tout le monde d'accord, on se prend en pleine tête "They shoot the terrible master", une dynamique imparable, un son granuleux, une caisse claire qui claque et un refrain qui se fredonne, pas de doute, Andy et ses potes vont encore marquer des points. Si "Woe" n'apporte pas grand-chose, on a ensuite l'enchaînement "Joy" et "Bewildered herd" qui ont un je-ne-sais-quoi de Troublegum et me ravissent, entre l'énergie et la gestion des silences, ce sont deux perles ! J'aime bien aussi "Two wounded animals" mais pour une toute autre raison, sur ce morceau, l'effet sur le chant va flirter avec le style de Richard Patrick (Filter) sur l'immense Title of record. Retour au old school avec "To disappear" et son riffing acéré, un peu basique mais plus intéressant que la variété de "Mongrel" qui compte un peu trop d'idées à mon goût. Rien de tel que l'essentiel, une petite mélodie et une paire d'accords saccadés sur un rythme qui envoie, genre "Poundland of hope and glory", et je suis content... En tout cas, plus que quand les effets bouffent un peu les notes ("Ugly") ou quand ça trainaille un peu ("Days kollaps").



Avec plus d'une moitié de la tracklist de très haute volée, on peut confirmer que Hard cold fire est un bon album de Therapy? et avec une réelle variété dans les approches, il peut certainement rallier assez large le nombre de fans qui aiment parfois des éléments différents chez ce groupe hors norme.

Oli

Publié dans le Mag #57