Nous ne pouvions pas laisser les artistes en couverture de notre numéro 50 passer dans nos contrées sans nous rendre à leur concert. L'étape pour deux membres de l'équipe est la date parisienne, à la Boule noire.

Therapy? Boule Noire 2022 Et nous ne sommes pas venus les mains vides car nous avons une petite vingtaine de notre mag qui affiche les Irlandais en couverture dans notre besace. Nous y retrouvons les amis Frank Frejnik, Mr Cu de Kicking et Olivier Portnoi qui ne sont pas pour rien dans la réussite de ce mag N°50 au format papier. Pas de première partie, nous discutons à l'extérieur, le temps de croiser des têtes connues comme l'un des auteurs de la bio des Burning Heads, Sam et les collègues cités plus haut.



Quel dommage que lorsque les premières notes de "Nauséa" sont jouées, la salle n'ait pas eu de riffs auparavant. De nombreux groupes parisiens se seraient battus pour jouer, même sans cachet... et auraient chauffé la salle comme il se doit. Le groupe commence avec un titre de Nurse qui sera représenté à trois reprises avec "TeethGrinder" et "Disgraceland". Les Irlandais ont envie de jouer même s'ils ont été philosophes. L'affiche de tournée, initialement So much for the 30 years plan a été revue deux fois à cause du covid, le 30 laissant place à un 31 puis à un 32. Le concert, qui devait coïncider avec la sortie d'un best of sur lequel tous les titres sont réenregistrés, trouve en 2022 une autre actualité avec la sortie de la biographie officielle traduite en français qui sort chez Kicking Records.



Le pit photo est assez petit pour les quatre photographes (seulement ?) conviés pour la soirée et nous avons la chance d'être aux pieds d'Andy, Mickael et Neil pour deux autres titres, "Stories" d'Infernal love et "Kakistocracy" tout droit sorti de Cleave démarre en trombe après un "Ça va mes amis ?" en français dans le texte. Pas de première partie mais un set de près de deux heures et 22 titres et un de ces 22 titres, "Die laughing" est dédié à Taylor Hawkins des Foo Fighters et sera, comme la dédicace qui l'accompagne, accueilli à sa juste valeur. Andy se lance dans quelques mots en français pour chauffer la salle et il arrive à ses fins. La salle commence gentiment à bouillonner. Michael Mc Keegan permet au set de ne pas être trop linéaire avec des petits bonds à la Tigrou ou lorsqu'il harangue la foule car le groupe veut vraiment mettre le feu à la Boule noire. Le groupe joue également ce soir un inédit "Joy" qui aura certainement sa place sur un nouvel opus. Pas de concert de Therapy? sans des reprises et notamment "Diane" de Hüsker Dü, qui avec "Teethgrinder" termine à merveille la première partie du set. Deux autres covers pour le rappel, le classique "Isolation" de Joy Division et "Breaking the law" de Judas Priest.



La pierre angulaire de la discographie de Therapy? est vraiment Troublegum et elle aura été représentée par 6 titres ce soir, avec notamment leur deux hits lors du rappel "Nowhere" et "Screamager" qui concluront la soirée. Avant le concert nous nous rappelions des concerts de 1994 ou 1998, il est vrai que même si le groupe a toujours eu du mal à rivaliser avec son Troublegum, peu de groupes peuvent se targuer de jouer des sets de près de 2 heures sans avoir le moindre déchet...





Setlist : Nausea / Stories / Kakistocracy / Die laughing / Opal mantra / Prison breaker / Turn / Callow / Trigger inside / Church of noise / Joy / Still hurts / Disgracelands / Loose / Diane (Hüsker Dü) / Teethgrinder +++ Knives / Potato junkie / Isolation (Joy Division)

/ Breaking the law (Judas Priest) / Nowhere / Screamager

Merci à Sabrina de Veryshow, merci à Jon et Davy pour le AAA.

Thank you Rich' for the signed W-Fenec issue.

Thank you Andy, Michael and Neil for the improvised photo shoot and for your music.

Photo : JC Forestier

JC Forestier