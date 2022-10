Pour ses trois décennies de fureur et de mélodies, Therapy? a choisi de raconter son histoire dans Tout ça pour 30 ans de Therapy?, une biographie qui vient de sortir en France via Kicking Records. C'était l'occasion rêvée d'avoir une longue discussion avec son chanteur guitariste Andy Cairns afin de retracer le parcours atypique du groupe, de ses débuts dans une Irlande du Nord secouée par la violence, à la sortie de Cleave sur Marshall Records en passant par l'explosion de Troublegum et le virage raté d'Infernal love. Confessions.

Vous fêtez cette année les 32 ans de Therapy?. As-tu l'impression d'être un survivant après tout ce que vous avez traversé ?

Dans un sens oui. Mais je n'ai eu cette perception qu'il y a deux, trois ans. Nos racines punk/hardcore nous ont considérablement aidés à tenir. On a été un groupe underground pendant tellement longtemps avant Nurse et Troublegum que lorsque nous sommes redevenus underground, cela n'a pas été douloureux. Ce qui n'est pas le cas des groupes qui avaient signé sur des majors après quelques mois à peine d'existence. Eux n'ont pas supporté descendre d'un ou de plusieurs crans. Cependant, le business de la musique est devenu une catastrophe ces deux dernières années, sans oublier que des musiciens que l'on admirait sont morts. "Le succès, c'est la survie (Success is survival)", c'est ce qu'a expliqué Leonard Cohen dans un documentaire quand on lui a demandé de définir le succès. On a nommé une de nos chansons de Cleave à partir de cette citation. Je crois qu'elle résume bien qui nous sommes.



Cela a-t-il été difficile pour toi de lire ce livre et de renouer avec tous ces souvenirs ? Certains sont-ils plus douloureux que d'autres ?

Il y a seulement deux passages qui sont compliqués à mes yeux. Le reste ne me pose aucun problème. Le premier est l'enregistrement d'Infernal love en 1995. Je n'avais jamais ressenti autant de pression dans ma vie que pour cet album. A l'époque, on tournait sans relâche dans le monde entier grâce au carton de Troublegum et on me faisait sentir qu'il fallait absolument que le disque suivant soit un succès. Je n'arrivais plus à dormir et les relations avec notre batteur, Fyfe Ewing, étaient très compliquées. On ne s'entendait plus du tout. Cette session Infernal love a été horrible. Mon second grand regret concerne l'album Shameless en 2001 enregistré à Seattle avec Jack Endino. Notre batteur de l'époque Graham (Hopkins) ne voulait plus être dans le groupe. Cet enregistrement a été douloureux et frustrant. Pas à cause de Jack Endino mais à cause de l'ambiance dans le groupe. Lire ces passages a fait remonter de très mauvais souvenirs. Si je pouvais revenir dans le temps et changer quelque chose dans l'histoire de Therapy?, cela serait ces deux moments.



Il est vrai que vous avez eu pas mal de problèmes de batteur depuis vos débuts. C'est le syndrome Spinal Tap ?

Oui (rires). Cela a été difficile car notre premier batteur Fyfe était notre ami et il avait un jeu vraiment singulier. C'était un batteur formidable. Quand Fyfe est parti, le batteur suivant Graham a toujours souffert de la comparaison. Il n'en parlait pas mais cela a été difficile pour lui. D'autant qu'il était irlandais comme Fyfe. Tout le monde lui disait "tu es bon, mais pas autant que Fyfe". Psychologiquement, cela a créé pas mal de problèmes. Keith de 3 Colours Red nous a ensuite rejoint. Paix à son âme, il a fini par se tuer avec l'alcool. Aujourd'hui, on a le meilleur batteur que l'on a jamais eu, Neil (Cooper). Fyfe aura toujours une place à part car il a contribué aux disques les plus fondateurs de Therapy?. Mais Neil Cooper a un impact similaire. Ils se connaissaient à l'époque. Je n'aimerais pas être batteur pour Therapy? et devoir succéder à Fyfe Ewing et Neil Cooper, deux des meilleurs batteurs des années 90.



Tu sembles regretter la manière dont vous vous êtes séparés avec Fyfe et le fait que vous ne vous soyez jamais reparlé depuis.

Oui, je regrette aujourd'hui. Sur le moment, on n'en pouvait plus l'un de l'autre. Ce n'était plus possible de continuer. Un jour il m'a appelé en disant "je ne veux plus tourner, je veux quitter le groupe". On s'est parlés comme on ne s'était pas parlés depuis très longtemps et je lui ai souhaité bonne chance en le remerciant d'avoir tant apporté à Therapy?. Ce n'est que plus tard que je me suis dit qu'il aurait été mieux que cette conversation ait lieu en face à face autour d'un café plutôt qu'au téléphone. Mais il n'y a aucune animosité. Je sais qu'il est en contact avec notre management pour les histoires de publishing. Il n'y a jamais eu de soucis entre eux. On est heureux aujourd'hui en tant que Therapy? et lui est heureux dans ce qu'il fait. C'est facile aujourd'hui de se dire que l'on aurait dû faire autrement.



Dans la bio, tu racontes que, enfant, tu étais terrifié par les punks...

Oui. A l'époque mon père travaillait pour les pneus Michelin et il avait ramené un journal qui parlait des punks. Il y avait une photo et l'article disait que ces types avaient des lames de rasoirs, des couteaux et des chaînes. Je trouvais cela effrayant. Un peu plus tard, on est allé en vacances sur la côte Nord-Est de l'Angleterre. Je devais avoir 12 ans. Dans cette ville, il y avait beaucoup de jeunes appartenant à des gangs avec les cheveux verts et des blousons. Je flippais (rires). Beaucoup d'entre avaient des t-shirts des Sex Pistols. Je me souviens que mon petit frère et moi jouions au flipper dans une salle de jeux quand on a entendu "Pretty vacant". Quand on a appris que c'était les Sex Pistols, on a passé le reste de l'après-midi à se balader en criant "Pretty vacant" avec l'accent anglais. Ces mêmes vacances, je suis tombé sur Never mind the bollocks dans la vitrine d'un disquaire. Mon père me l'a acheté. Cela a été mon premier disque de punk.



On a tendance à oublier à quel point il était difficile d'être dans un groupe de rock en Irlande du Nord à la fin des années 80, d'autant plus avec un catholique et un protestant pour membres.

Politiquement, c'était compliqué. Notre groupe était effectivement constitué d'un protestant, d'un catholique et d'un batteur avec des parents mixtes. On se fichait de ça. La plupart de ceux de notre génération voulaient passer à autre chose et en avaient marre de la violence. Mais notre premier local de répétition était situé dans une propriété tenue par des pro british pro protestant. Pour avoir les clefs, il était impossible de les éviter. Etant protestant de naissance, et non pas par choix, j'y allais. Michael (McKeegan, basse) était catholique. Si ces types l'avaient appris, je ne sais pas ce qu'il se serait passé. Mais certainement quelque chose de dramatique. Il y avait aussi de nombreux endroits où l'on ne pouvait pas traîner. On est tous d'origine ouvrière, on a grandi dans des quartiers difficiles et politiques. C'est ce qui nous a fait détester la politique. Les premières années de Therapy?, on n'évoquait jamais la politique en Irlande du Nord dans nos paroles. C'était trop dangereux. Cela peut paraître fou aujourd'hui mais si à l'époque j'avais critiqué dans un fanzine de punk un groupe paramilitaire protestant, ce groupe m'aurait retrouvé ou aurait trouvé l'adresse de mes parents et les conséquences auraient été terribles. Si on avait dit que l'on n'aimait pas l'I.R.A, il y aurait aussi eu des conséquences. Ce n'est qu'après l'accord du Vendredi Saint en 1998 que la situation a commencé à s'améliorer. Ce que les gens oublient aussi, c'est qu'il y avait une frontière difficile en Irlande. On jouait beaucoup en République d'Irlande à nos débuts. Quand on se retrouvait face à l'armée anglaise à la frontière, il nous faisait vider tout le camion, démonter tout le matériel, la moindre pédale, le moindre ampli pour être certains que l'on n'ait pas d'armes ou d'explosifs. Ces années-là, beaucoup d'armes passaient la frontière. L'armée anglaise nous insultait régulièrement. Les soldats nous disaient "regardez vos cheveux longs, vous avez l'air débiles, votre groupe ira nulle part". On était malheureusement habitués à ces fouilles et à ce traitement. Je suis né en 1965. Je ne connaissais rien d'autre. On avait des détecteurs de métaux dans les magasins à cause des attentats. La première fois que je suis allé en Angleterre, j'étais rentré dans une boutique en levant les bras comme si on allait me fouiller. Ma mère m'a alors expliqué qu'il n'y avait rien de tel ici. Je ne comprenais pas. C'était choquant en sortant de l'île d'Irlande de constater que l'on ne te fouillait pas quand tu allais faire tes courses.



Therapy? est finalement devenu un symbole générationnel en ayant en son sein un protestant et un catholique. Vous symbolisiez ce qu'allait devenir l'Irlande quelques années plus tard.

Dans un sens oui. Dans le punk, on nous disait tout le temps "Pourquoi vous n'écrivez pas sur l'armée anglaise ? Ou sur la corruption du gouvernement irlandais ?". D'autres groupes l'ont fait, les politiciens sont censés le faire. On a tous nos points de vue politiques mais notre prise de position politique était de montrer au monde entier que les catholiques et les protestants ne se détestent pas. On vivait ensemble, on répétait ensemble, on composait ensemble, on tournait ensemble, on dormait ensemble. Comment peut-on dire plus efficacement que ce que l'on voyait à la télé, ce n'était pas qui nous sommes.



Parlons un peu musique. A vos débuts, vous vous êtes retrouvés avec des groupes comme Senseless Things, Mega City Four, Ned's Atomic Dustbin. Il semble que vos influences à tous étaient plus américaines qu'anglaises. Vous étiez finalement plus proche dans votre son de Bad Brains, Fugazi, Sonic Youth de ce qui se faisait alors en punk au Royaume-Uni.

Je pense que c'est une question de génération. J'avais le même âge que les Senseless Things ou Mega City Four. On a grandi avec les Sex Pistols, les Damned, Buzzcocks, les Undertones... Tous ces groupes avaient des chansons et des mélodies. Mon frère cadet lui a grandi avec Discharge, Extreme Noise Terror, Crass. Quand je me suis mis à faire de la musique, je découvrais Hüsker Dü, les premiers Lemonheads. J'adore Discharge et Napalm Death, mais comme on a grandi avec les Undertones et les Buzzcocks, aussi hardcore et noise que l'on pouvait être, on restait attachés aux mélodies tandis que la génération d'après a été plus abrasive.



A vos débuts, vous avez ouvert pour Fugazi. Quels souvenirs en gardes-tu ?

C'était génial. On adorait Minor Threat et Fugazi. C'était un rêve de pouvoir jouer avec eux. On est d'abord allé les voir à Belfast en tant que fans puis on a joué avec eux à Dublin. J'aime Ian McKaye pour les mêmes raisons que j'aime Henry Rollins. On a tourné avec le Rollins Band aux Etats-Unis des années plus tard. Ce qui m'avait marqué c'est que Ian McKaye et Henry Rollins te regardent dans les yeux quand ils te parlent. Je trouvais cela sain et rassurant. Beaucoup de groupes de cette époque développaient ce côté post Morrissey shoegaze. Quand tu les approchais, ils se la pétaient artistes et avaient un côté dédaigneux. Ian McKaye lui te parlait en te regardant dans les yeux comme un être humain ordinaire. Cela m'a profondément marqué.



De qui avez-vous le plus appris à vos débuts ?

De Fugazi justement. Je me souviens que l'on avait notre setlist de six, sept morceaux scotchée sur le sol tandis que les Fugazi se regardaient comme un groupe de jazz, changeaient d'enchaînement tous les soirs, rallongeaient certains passages s'ils en avaient envie. On s'en est inspiré. On a commencé à rallonger l'intro de "Neck freak" qui est sur Nurse pour imiter Fugazi. Puis la manière dont ils interagissaient avec le public nous a servi d'exemple. Ils étaient gentils avec tout le monde et en même temps arrêtaient le concert s'il y avait des connards qui blessaient les autres. On était les mecs bizarres de Belfast. On ne ressemblait pas à des rockstars. On n'avait rien de similaire avec Slash ou Alice Cooper. Mais on ressemblait à Fugazi dans le sens où on avait cette normalité avec nos habits de tous les jours.



Vu que tu parles de look, dans le livre on apprend qu'à plusieurs reprises, vos labels ont voulu changer votre image selon les modes du moment.

Oui. C'était assez étrange. Quand on a signé en major chez A&M, ils savaient qui on était. Puis j'ai signé alors que je n'avais pas les cheveux longs. Mais je les ai laissés pousser et quand je les ai coupés, cela a été un gros problème. Spécialement pour les Américains. "Mais qu'est-ce qu'il a foutu ce type ?" a été leur réaction. Quand Green Day a explosé, on avait déjà sorti le clip de "Screamager" mais ils voulaient que l'on en fasse un autre et que je me rase la barbe. Pour être honnête avec les gens d'A&M, ils ont beaucoup travaillé pour que l'on vende nos disques. Par contre, ils commentaient beaucoup trop notre look. La raison, c'est que je ne ressemble pas au chanteur d'un groupe. Je ne suis pas séduisant comme certains chanteurs peuvent l'être et je ne suis pas étrange comme un Marilyn Manson. Quand un de nos disques ne fonctionnait pas assez, les labels se disaient : "c'est certainement à cause du look de ce type. Qu'est-ce que l'on peut changer ?". Stéphane du magazine Rage m'avait raconté qu'un jour il avait été dans une réunion d'A&M en France et qu'on lui avait dit : "Therapy? ne pourra pas vendre plus à cause de son chanteur".



Troublegum a tout changé pour vous. Penses-tu que ce disque aurait eu le même succès sans Nevermind de Nirvana ? Therapy? a -t-il profité de cet engouement grunge ?

Oui. Je suis conscient de la raison qui a poussé une major à nous signer. On avait déjà sorti un disque et tourné avant que l'on entende parler de Nirvana. On les appréciait. Après la sortie de Nevermind, des quantités de labels se sont mis à nous courir après. On savait pourquoi ils voulaient nous signer. Nous n'étions pas stupides. Il y avait une vraie explosion de la musique à guitare que cela soit avec Fugazi, Nirvana, Sonic Youth, les Melvins , Mudhoney... Mais dès le début, on a fait comprendre que nous n'étions pas un groupe de grunge. Ce qui ne les a pas empêché de chercher à nous vendre comme tel. Quand on a signé, dans chaque pays, les majors nous envoyaient leurs stagiaires ou de jeunes employés qui portaient des t-shirts Hüsker Dü, Replacements, Monster Magnet, Soundgarden, Butthole Surfers et qui étaient très cools avec nous. Puis une fois que Troublegum a explosé, on s'est retrouvé avec des types en bombers Janet Jackson. Une fois que l'on a commencé à vendre des disques, ce sont les personnes haut placées des labels qui venaient nous voir et c'est là que les critiques sur notre look sont arrivées. On se retrouvait dans le viseur de ceux qui vendaient Janet Jackson, Bryan Adams ou Sting.



Au milieu des années 90, vous représentiez en quelque sorte l'anti britpop avec les Wildhearts ou encore Terrorvision.

Quand la britpop est arrivée, c'était un peu comme le Brexit. Les medias ne pouvaient pas juste dire, ces groupes sont du classic rock à l'ancienne et écrivent de bonnes chansons. L'approche anglaise a été de dire "La britpop c'est le futur de la musique et tout ce qui possède des grosses guitares et trop de poils sur la figure appartient au passé". On allait dans les festivals quand la britpop était la mode et les journalistes avaient la coupe au bol et les lunettes à la Oasis. On leur disait "je ne comprends pas, l'année dernière, vous aviez tous des t-shirts Nine Inch Nails, qu'est-ce qu'il se passe ?". La britpop a monopolisé la culture anglaise. On sortait alors l'album Infernal love dans la précipitation. Le directeur artistique de A&M nous disait "Il faut faire vite. Dans peu de temps plus personne n'écoutera de groupes à guitares. La britpop est le futur". Ce qui était bien sûr un avis de merde puisque peu de temps après Green Day a débarqué et est devenu le plus gros groupe de la planète avec The Offspring tandis qu'AC/DC sortait son plus gros album depuis des années.



Qu'as-tu fait de ton premier gros chèque de royautés après le carton de Troublegum ?

Le premier vrai chèque que l'on a eu a été pour l'album Nurse en 1992. Je m'étais acheté une voiture, une petite Jeep, et une Fender Stratocaster parce que je n'avais jamais pu m'en acheter une avant. Puis une enceinte Marshall. Le reste, je l'ai mis à la banque. J'étais jeune, j'aimais faire la fête et je me suis dit que si je ne plaçais pas cet argent, j'allais le dépenser dans mes excès (rires).



Puisque tu parles d'excès, le livre ne cache pas tes problèmes d'alcool et de drogue. A une époque, il semblait que tu étais incapable de fonctionner sans.

Oui. La pire période a été Infernal love. Notamment parce que je suis tombé dans les amphétamines et la cocaine. L'alcool a toujours fait partie de ma culture. Depuis un jeune âge, je buvais. C'était qui j'étais. Mais une fois que j'ai compris que les amphétamines me permettaient de boire encore plus longtemps, j'ai foncé. Mais on n'avait accès qu'à du vin et de la bière. Ce n'est qu'une fois que le groupe a commencé à fonctionner que l'on a eu accès aux alcools forts notamment la vodka. Puis est arrivé un point où j'étais incapable de monter sur scène sans avoir bu au moins cinq bières. Puis c'est devenu cinq bières et de la coke. Puis je prenais encore de la cocaine quand j'avais des jours off ou des jours d'interview pour effacer ma gueule de bois. C'est devenu un enfer. C'était incontrôlable sur Infernal love. Je ne savais pas comment m'en sortir. Je pensais que si j'arrêtais la drogue et l'alcool, je serais mal à l'aise et surtout en manque d'inspiration et en manque de confiance. Alors j'ai continué. Sur la tournée qui a suivi Infernal love, il m'en fallait toujours plus pour monter sur scène. C'était de la merde absolue. Je me mentais comme le font les addicts. Je me persuadais que j'étais incapable de faire de la musique sans être défoncé. Alors que c'était l'inverse.



Qu'est ce qui t'a permis de sortir de cette spirale autodestructrice ?

J'ai fini par prendre conscience que la drogue me freinait. Entre Infernal love et Suicide pact - you first, soit pendant quatre ans, mon jeu de guitare n'a pas évolué. Ma voix aussi était désastreuse et mes idées rares. Ce sont la drogue et l'alcool qui me paralysaient. Je me souviens être revenu d'une longue tournée américaine et de m'être retrouvé chez moi à Dublin où je résidais à l'époque sans une goutte d'alcool ou la moindre drogue. Epuisé, je me suis couché et j'ai dormi 24 heures d'affilée. Je tremblais, j'étais en manque, j'avais des hallucinations. Un ami est venu me voir en me mettant au défi de ne pas prendre de bière ou de drogue et de voir où cela me mènerait. J'ai passé deux semaines chez moi à regarder des films puis à renouer avec ma famille sans alcool ou drogue. Au bout d'un moment, j'ai pris conscience que je n'en avais pas besoin. Puis qu'il était agréable de me lever le matin sans me détester.



Plus les années passent, plus Therapy? est accepté par le public metal. On vous retrouve dans des magazines de metal, à l'affiche de festival de metal alors que vous n'êtes pas du tout un groupe de metal. Comment expliques-tu cela ?

Oui c'est marrant. Il y a deux ans on a joué à Bloodstock, le plus gros festival de metal du Royaume-Uni. On était placé au milieu de l'affiche. Tout le monde avait les cheveux longs et ressemblait à Zakk Wylde. Quand on a joué, les plus jeunes se sont exclamés "Mais qui sont ces types ?" avant de se dire "Mais je connais cette chanson, celle-là aussi...". Les vieux eux nous disaient qu'ils ne nous avaient pas écouté depuis des années mais qu'ils seraient là au prochain concert. Ce qui est bien avec les concerts de metal, c'est l'ouverture d'esprit. On pourrait croire que tout est dans le look mais en réalité ce n'est pas le cas. Comme les punks, ils te jugent non pas à ton look mais à ce que tu donnes sur scène. On aime jouer pour la scène metal.



Et vous avez quand même repris un titre de Black Sabbath avec Ozzy au chant.

Oui. Les gens oublient ça (rires). C'était dingue.



Comment était-ce en 1994 d'enregistrer "Iron man" avec Ozzy ?

J'ai grandi en écoutant du punk mais aussi du hard rock via mes potes. J'aimais Iron Maiden et les premiers Black Sabbath. Pour Michael, le bassiste, c'était l'inverse. Il a grandi sur le metal mais a découvert le punk par ses amis. Lui adule Ozzy au plus haut point. C'est un Dieu pour lui. On a rencontré Ozzy à Los Angeles où l'on devait enregistrer cette reprise avec Terry Date. Entrer dans cette pièce et entendre Ozzy nous dire "Hello, je suis Ozzy, ravi de vous rencontrer" nous a sidéré. Michael était paralysé (rires). C'était vraiment drôle. Ozzy a été super. Il lui a fallu que deux prises pour enregistrer la chanson. La première prise était bonne mais comme il portait tous ces bracelets en metal, on les entendait cliqueter dans le micro (rires). Il les a retirés et en une prise supplémentaire, c'était dans la boite. On était stupéfaits mais il nous a dit "Cela fait à peine 25 ans que je chante ce titre" (rires). Il a vraiment été sympa et drôle.



Dans le livre, tu évoques le festival Monsters Of Rock à Donington au milieu des années 90 où la mode était de balancer des bouteilles remplies de pisse. C'était un signe d'affection ?

Oui (rires). On nous avait programmé sur une affiche avec Aerosmith et des quantités d'autres groupes (Extrême et Pantera notamment). On montait en second sur la grande scène après Zakk Wylde. On était en 1994. Les seuls groupes associés au metal qui avaient les cheveux courts était Faith No More, Helmet et Therapy?. Beaucoup de fans de metal étaient perplexes devant Therapy? parce qu'ils nous voyaient comme un groupe indie rock. A Castle Donington, les gens avaient pris l'habitude de pisser dans des bouteilles d'eau vides et de les balancer sur les groupes. Phil Alexander, rédacteur en chef de Kerrang, nous avait dit "Vous allez jouer Monsters Of Rock avec les cheveux courts ? J'adore votre groupe mais ce concert pourrait vraiment mal se passer". On est montés après Zakk Wylde et son groupe Pride and Glory soit des types qui font le tourniquet ave leurs cheveux longs et qui balancent des solos. On est arrivés sur scène comme des condamnés qui se dirigent vers l'échafaud (rires). Au final, le concert a été génial. Kerrang nous avait beaucoup soutenu et "Screamager" et "Nowhere" étaient entrés dans le top singles en Angleterre. Après deux chansons, le public a pris conscience que l'on était capable de riffer comme les autres groupes. Mais oui, on pensait que ce concert serait notre fin et que l'on finirait couvert de pisse (rires).



Le Brexit vous affecte-t-il en tant que groupe ?

Absolument. Je vis en Angleterre depuis presque 25 ans. Je me suis marié ici. On a toujours aimé l'Europe et nos amis en Europe. Le Brexit nous affecte financièrement. A chaque frontière, on est obligés de payer des taxes et des frais supplémentaires. Mais on fait ça depuis assez longtemps pour l'accepter et jouer dans les règles. Le plus difficile depuis le Brexit, c'est le racisme. Le Brexit a été une excuse pour tous les racistes de s'exprimer à voix haute. On m'a dit à plusieurs reprises "Tu ne devrais pas rentrer chez toi ?" Mais c'est ici chez moi. La femme de Michael est Hollandaise. Ils vivent dans la partie anglaise d'Irlande du Nord. On lui a dit qu'elle devrait rentrer chez elle. C'est insensé. Le Brexit était supposé exister pour des raisons économiques pas pour être une excuse pour les racistes. J'habite à Cambridge, dans un quartier middle-class, et lors d'un repas, on m'a dit "tu devrais rentrer chez toi". C'est insensé. On est Irlandais mais on se sent européen. On aime l'Europe, on aime voyager, rencontrer les gens. C'est un aspect important dans nos vies depuis 1991. On a des amis partout en Europe. Pourquoi faut-il être divisé ? On vient d'Irlande du Nord. On sait ce que la séparation fait aux gens. Il y en a assez des séparations.



Quels sont vos rapports avec la France ? Therapy? a toujours été aimé chez nous.

Le public français me manque. De notre première tournée en 1991 avec Mega City Four jusqu'à Infernal love, les concerts en France était géniaux. Le public nous aimait vraiment. Puis, il a semblé qu'il est devenu moins enthousiaste en ce qui nous concerne. Mais à chaque fois que l'on joue à Paris, l'ambiance est géniale. Les Français me manquent car c'est le premier public en dehors de l'Irlande et de l'Angleterre qui nous ait acceptés. On a appris à connaître les Burning Heads, les Sheriff ... On aimait tous Téléphone ainsi que le cinéma français. Puis les journalistes français étaient vraiment sympas tout comme les gens chez Polydor. Mais après Infernal love, il s'est passé trois ans avant Semi-detached et on a perdu pas mal de fans en route. Pourtant on aime toujours autant venir en France. On aimerait pouvoir plus y tourner.



Quelle est ta position vis à vis du streaming ? J'imagine que vous êtes loin de vendre autant de disques qu'à une époque. Le business musical change parallèlement aux habitudes de consommation. Vous arrivez à vous adapter ?

Oui. J'ai un fils de 23 ans qui adore la musique mais n'en possède pas. A l'arrière de ma maison, j'ai une dépendance avec toutes mes guitares, tous mes amplis, mes vinyles, mes CDs. Il me fait "Papa, pourquoi tu as besoin de garder toutes ces merdes ? Tu n'en pas besoin" (rires). Je lui ai dit "J'aime écouter ce live des Ramones en décryptant la pochette, pareil pour "What's going on" de Marvin Gaye". Il ne comprend pas. Je sais que le monde fonctionne ainsi et je l'accepte. Il faut savoir s'adapter. Ce qui m'énerve cependant c'est de croiser des fans de Therapy? qui nous disent une pinte à 8 euros dans la main "le concert était génial mais je n'ai pas encore votre dernier disque car il est trop cher" alors qu'il est à 10 euros. Mais je sais que le monde fonctionne désormais avec le streaming et je ne veux pas passer pour un vieux monsieur (rires).



Quelle est la suite pour Therapy? ? Vous pensez déjà à un successeur de Cleave ?

On a enregistré un nouvel album de 10 titres. On a répété 24 morceaux et on a choisi les 10 meilleurs avec Chris Sheldon, le producteur de Troublegum. On a enregistré en décembre 2021. Mais on va repartir en tournée ces prochains mois pour la tournée des 30 ans qui a été repoussée. On jouera un best of de notre carrière ainsi que quelques nouvelles chansons. Cette tournée se terminera avec des festivals à la fin de l'été. Puis le nouveau disque devrait paraître en octobre 2022.



Vous êtes toujours en contrat avec Marshall Records ?

Oui, le disque sera disponible sur Marshall Records. On a enregistré dans un tout nouveau studio à la pointe de la technologie qu'ils ont construit dans l'usine où ils fabriquent leurs amplis. En tant que guitariste, c'était un rêve. Je pouvais essayer tous les amplis.



Imaginons que le livre sur Therapy? soit adapté en film. Quel acteur verrais-tu jouer Andy Cairns ?

Il est mort malheureusement mais j'aurais bien vu Robin Williams me jouer. Et Donald Sutherland interpréter Fyfe, Keither Sutherland Neil Cooper et Ryan Gosling Michael. Michael est le mignon dans le groupe.



Dans le livre, tu mentionnes qu'en 2012, vous avez dû revoir votre manière de tourner et en finir avec les tour bus.

On avait tourné pendant 2 mois et demi en Europe. Le public était présent, on jouait dans de beaux endroits mais les tour bus coûtent très chers. C'est environ 1800 euros par jour, tu payes le chauffeur 250 euros par jour, tu dois prendre deux chauffeurs parce que les trajets sont longs puis il y a les frais de nourriture, l'équipe technique à payer, 120/150 euros par personne. On est revenu de cette grosse tournée en se rendant compte que tout l'argent était parti dans les frais. On s'est dit que si on arrêtait de tourner en tour bus, on économiserait beaucoup d'argent. Le tour bus est un peu un luxe rock'n'roll. Les jeunes groupes veulent des tour bus surtout pour faire la fête. C'est un hotel sur roues. C'est aussi une question d'apparence pour beaucoup de groupes. Tu es un groupe de rock, tu dois arriver en tour bus à la salle, cela te donne l'impression d'être une superstar. Je préfère arriver dans un véhicule ordinaire et rentrer chez moi avec de l'argent pour ma famille. Parce que les économies faites sont vraiment dingues. Ce n'est pas le tour bus qui va rembourser mes prêts (rires). De plus au bout d'un moment, tu n'as plus envie de marcher sur une moquette pleine de bière et mal dormir. On se réveille désormais dans un vrai lit en tournée et de bien meilleur humeur.



Vous êtes amateurs de reprises mais de quels groupes actuels aimeriez-vous entendre des versions de vos chansons ?

J'adorerais entendre Neil Young reprendre "Summer of hate". Ou Iggy Pop "Bowels of love" d'Infernal love. Bon, ce ne sont pas vraiment des groupes actuels (rires)...

Tu disais que ton fils avait 23 ans. A-t-il lu le livre et te pose-t-il des questions sur Therapy? ?

Pas vraiment. Il est branché electro et hip hop. Il a commencé avec le hip hop vers 10 ans avant de se tourner vers l'electro plus obscur et underground. Il venait à nos concerts quand il était plus jeune. Désormais il s'en fout (rires). Il est à l'université et il me dit qu'il croise régulièrement des étudiants qui connaissent Therapy?. Pendant longtemps il ne disait pas que son père était dans Therapy?. Mais quand ses potes fans de metal découvrent qui je suis, ils hallucinent. Et lui leur dit "Mais pourquoi ?" (rires). C'est sain. Il faut toujours se rebeller en réaction à ses parents et écouter sa propre musique. Pas étonnant qu'il n'aime pas le rock (rires).

