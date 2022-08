Je ne sais pas si cela a été suffisamment évoqué jusque-là dans ces pages mais Therapy? est un groupe monstrueux. Point. Il n'est pas mis à l'honneur, en couv' du Mag avec un traitement discographique spécial pour rien. Et ce monstre caméléon peut revêtir plusieurs têtes au gré des albums, tantôt vicieux, torturé, plus heavy, tantôt davantage mélodique et la plupart du temps, mélangeant habilement tout cela. Avec un titre pareil, Never apologize never explain, je te laisse imaginer l'ambiance qui prédomine ici.



Un an à peine après le déjà très bon High anxiety, voilà le désormais redevenu power trio (exit le deuxième guitariste) de retour, pour un album bien plus frontal et froid. Pas de circonvolutions, dès le début Andy Cairns et sa bande sont en mode vénère, bien tendus. "Rise up", live like a fucker and "Die like a motherfucker" posent le décor. S'ensuit "Perish the thought" qui démarrant de manière très noisy, se veut finalement plus groovy, avec à nouveau ce refrain accrocheur, reconnaissable entre tous, la Therapy? touch, quoi. Peu après "So-called life" nous rappelle que Songs for the deaf des Queens Of The Stone Age, sorti récemment n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mais on ne peut décemment pas accuser les Irlandais de suivre la mode stoner, leurs premiers albums, desquels se rapproche beaucoup Never apologize never explain avaient déjà quelques accents rocailleux dans les guitares. Je ne vais pas détailler individuellement les chansons mais elles ont toutes leurs particularités. Et une similitude : Neil Cooper, le nouveau batteur arrivé deux ans auparavant, a très rapidement pris ses marques avec le groupe et notamment Michael McKeegan, bassiste originel. On a donc droit à une rythmique bien en place, comme sur "This ship is sinking" (tout en tension) ou encore l'envoûtant, prenant et puissant "Polar bear", étonnant single tiré de l'album au final apocalyptique. Étonnant car c'est loin d'être le morceau le plus calibré, à l'inverse des suivants, "Rock you monkeys" (autre single) et "Dead" dont l'équation est simple : bon gros riff + bonne grosse mélodie = bon gros tube !



Ce dixième album marque donc un retour du groupe à ses premiers amours, plus sombres (la pochette en atteste également), délaissant quelque peu les mélodies même si elles ne sont jamais bien loin mais sans perdre une once en efficacité. Il a aussi une saveur particulière plus personnelle car c'est sur cette tournée que j'ai vu Therapy? en live pour la première fois, après avoir fait tourner les disques en boucle pendant près de dix ans. Depuis je n'ai jamais raté une seule occasion et jamais été déçu, tant le groupe est toujours généreux sur scène. RDV est donc pris le 4 mai à la Boule Noire !

guillaume circus