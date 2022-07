Jamais Therapy? n'aura mis aussi longtemps à sortir un album (3 ans) mais on ne remplace pas Fyfe Ewing comme ça, en deux roulements de caisse claire. Et puis il faut dire aussi qu'ils étaient sur un rythme plus que soutenu auparavant : 5 disques en 5 ans, des concerts et festivals incessants, des hits fulgurants, un succès hallucinant. Il y a moults groupes du Rock'n'Roll of Fame qui se sont cramés les ailes (ou la tête) pour moins que ça mais nos Irlandais sont toujours dans le game et entendent bien le rester.



Nouveau batteur, donc (Graham Hopkins), un deuxième guitariste / violoncelliste (Martin McCarrick) qui devient membre du groupe à part entière et un Chris Sheldon, déjà aux manettes de Troublegum, à nouveau producteur. On ne peut pas dire que ça leur avait porté préjudice par le passé. Tout ceci pour un résultat qui sonne... comme du pur Therapy? ! Le ton est donné d'entrée avec le tonitruant et efficace "Church of noise", tube en puissance, encore très fréquemment joué en live, c'est plutôt bon signe. De la noise il en est question également dans le morceau suivant, "Tightrope walker", au refrain néanmoins hyper accrocheur et c'est vraiment ce qui prédomine dans Semi-detached. Sans avoir cédé à la facilité et cherché à tout prix à écrire un morceau susceptible de passer à nouveau en boucle sur les télés et radios, il n'en reste pas moins que c'est leur album qui est peut-être le plus mélodique, avec son côté pop à grosses (mais alors très grosses) guitares saturées. Celui où l'influence Hüsker Dü / Sugar / Bob Mould se fait la plus ressentir (ce n'est pas par hasard s'ils avaient repris "Diane" dans le disque précédent) et qui leur réussit carrément sur "Lonely, cryin' only", "Stay happy" ou encore le parfait "Heaven's gate". Dans l'ensemble, il y a quasiment toujours un petit truc qui va t'accrocher et rester en tête, que ce soit au niveau des riffs de guitare ou des envolées lyriques au chant, même sur les morceaux un peu plus sombres, comme "Born too soon" ou "Safe". Chassez le Démon, il revient au galop.



Trop peu souvent mis à l'honneur, à mon goût, quand il s'agit de mentionner la discographie du groupe, il s'agit pourtant d'un de ceux que je ressors le plus souvent et je suis pas prêt de m'en détacher, même à moitié. Après je conçois qu'il soit moins prisé par celles et ceux davantage attirés par le versant plus heavy et noisy de Therapy?.

guillaume circus