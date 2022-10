Décidemment, Kicking Records nous gâte. Après la parution de l'excellent Do what you want consacré à Bad Religion en 2021, le prolifique label français permet aux fans de Therapy? (et aux amateurs de musique en général) de se délecter de So much for the 30 year plan devenu en français Tout ça pour 30 ans de Therapy?, première (et peut-être unique) biographie autorisée et consacrée à l'iconique trio nord-irlandais. La sortie de la version anglaise devait coïncider avec la tournée du 30ème anniversaire du groupe au cours du printemps 2020. Raté, forcément. Mais cela n'a pas empêché la parution du bouquin et du coup l'adaptation dudit ouvrage en français.



30 ans, et un livre contenant trois parties (une par décennie) elles-mêmes découpées en dix chapitres (un par an). Le choix délibéré de l'auteur de séquencer l'ouvrage par année d'existence peut s'avérer parfois chronophage mais cela permet toutefois au lecteur d'une part d'avoir des points de repère assez précis, et surtout de constater que Therapy? ne s'est jamais arrêté d'exister ! De la rencontre des musiciens au lycée au réenregistrement des classiques du groupe dans une compilation enregistrée au célèbre studio Abbey Road, Simon Young (journaliste pour Kerrang!) évoque avec précision et sans voyeurisme la carrière en dents de scie du groupe originaire de Larne. La trilogie Nurse/Troublegum/Infernal Love ayant révélé le groupe à la face du monde (et de son leader Andy Cairns face à ses démons) tient une belle place dans ce livre, mais les périodes de doutes et de remises en question (la sortie de Shameless provoquant le départ de leur deuxième batteur Graham Hopkins, One cure fits all en pleine impasse créative pour Andy) en passant par le regain d'intérêts au milieu des années 2000 (alors que l'industrie du disque s'écroule emportant avec elle ceux pour qui tourner n'était pas une priorité) sont bien entendu au programme de cet ouvrage contenant 259 pages. Une bonne manière de se reconnecter à ce groupe qui, après un succès monstrueux au milieu des années 90, n'a jamais lâché l'affaire en enquillant les disques sans concession.



En plus de bonnes anecdotes (l'enregistrement d'Infernal Love accouché dans la douleur, la déferlante Nirvana rebattant les cartes du music business, la quasi banqueroute du groupe dépourvu de label au moment de composer Suicide pact - you first, le concert d'ouverture pour les Rolling Stones...), l'auteur décortique avec précision les textes et les compositions de chaque album, le tout parsemé des interventions des trois membres actuels du groupe et des principaux personnages clés de l'existence du groupe. Un livre indispensable pour les fans (et ils sont nombreux) de Therapy? et qui fera bonne figure dans la bibliothèque de tout hard/punk/noise rockeur qui se respecte.

