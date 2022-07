Infernal love sort en juin 1995 alors que la radio n'a pas terminé de diffuser les tubes de Troublegum, le label veut profiter du moment, Therapy? est omniprésent (meilleur album de l'année et disque d'or en 6 mois au Royaume-Uni...), comme il faut battre le fer quand il est chaud, le groupe accepte de retourner en studio sans prendre de vacances. Cette fois-ci, c'est Al Clay, qui vient de produire Frank Black, qui s'occupe du son et va faire en sorte que le groupe sonne différemment de ce qu'il a fait par le passé.



Même si ça nous semble étrange aujourd'hui, à l'époque, certains haters critiquent les Nord-Irlandais qui, en enchaînant les albums, auraient fait un "Troublegum 2" avec les chutes du premier, histoire de s'enrichir un peu plus à peu de frais. C'était mal connaître le combo qui est un des rares dont on peut louer l'intégrité. D'ailleurs, cet opus ne ressemble pas à son grand frère. De par la production d'abord, beaucoup plus lisse et travaillée, de par l'apport de Martin McCarrick ensuite. Le guitariste et violoncelliste intègre le trio pour bosser les arrangements, ajouter des cordes "classiques" et des chœurs à quelques titres et si le musicien (qui a débuté avec This Mortal Coil) est encore très attaché à Siouxsie & The Banshees, il restera auprès de Therapy? pendant près de 10 ans. Et sans pousser jusque la balade acoustique dominée par les cordes qu'est devenue la reprise du "Diane" de Hüsker Dü (je t'encourage, si tu ne l'as pas déjà fait d'écouter la version originale pour voir combien Therapy? s'est approprié la chanson en sortant de ses habitudes et sans trop suivre le modèle) ou l'autre délicatesse qu'est "Bowels of love" (composée par Michael McKeegan), on découvre tout au long de la galette de vraies mélodies dans "Me vs you", des lignes de basse très pures sur "A moment of clarity", des effets assez polis sur "Bad mother"... Et même sur le premier tube/single qu'est "Stories" qui semble sortir du même moule que Troublegum dans l'engagement et la dynamique, on se prend à chantonner le refrain ultra catchy (Happy people have no stories). Pour assurer la liaison avec son passé (et une partie de son futur), le groupe envoie l'électrique "Epilepsy", le rancunier "Jude the obscene", le nerveux "Loose", le punk "30 seconds" ou l'aussi simple qu'efficace "Misery".



Therapy? chante à la fois le pouvoir de l'amour et cet amour infernal qui lui cause des problèmes, les introductions sont toutes travaillées et donnent parfois un sens plus lourd à de simples chansons. En mettant un peu de sirop dans son whisky, Therapy? s'ouvre aussi un public encore plus large, expérimente de nouveaux sons et instruments, s'aventure dans l'acoustique et prend une nouvelle dimension.

