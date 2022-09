Les bons gars de la team du W-Fenec me laissent carte blanche pour parler de Therapy?. Quelle aubaine ! Ceux qui me connaissent bien sont déjà au courant : j'ai 12.000 "mon groupe préféré". Mais s'il ne fallait en choisir qu'un, j'opte sans hésitation pour Therapy?. Un groupe qui m'a donné envie de jouer de la musique lorsque j'étais boutonneux, au même titre que Nirvana. Ce que j'adore chez eux, c'est ce coté "cul entre deux chaises" ultra assumé, à la fois mélodique et à la fois bourrin, avec ce mélange de Punk, Pop, Metal, Noise...



J'aurais pu chroniquer tous les disques, mais je vais notamment me focaliser sur Crooked timber. Et pourquoi cet album-là ? Mais parce qu'il est monstrueux pardi ! A l'époque de la sortie de ce disque (en 2009 donc), Therapy? est déjà devenu un groupe de seconde zone qui joue dans de très gros festivals, mais dans les pays de l'Est !!! Et alors ? Rien à branler pour la bande à Andy, toujours fidèle au poste. A l'époque, Therapy? met clairement la mélodie de côté. Les deux précédents albums sonnent quand même vraiment noise, loin, très loin de l'immense Troublegum taillé "fm" ! Je me vois encore chez le disquaire choper Crooked timber sans avoir encore rien entendu de son contenu. La pochette est simple et efficace : logo sur fond noir. Je me souviens m'être demandé si ils allaient relancer la machine à tubes ou envoyer un disque qui bourre en mode bien malsain. Pour la machine à pop punk, il faudra attendre 2015 et l'immense Disquiet mais la réponse à ma question est paradoxale... Ca bourre plus que jamais, le son est énorme, c'est froid, voir glacial quasi tout au long du disque. C'est accordé très bas ("Enjoy the struggle" est plus grave qu'un groupe de death), la basse est ultra devant dans le mix sur l'ensemble des morceaux ("Somnambulist"). Il n'y a pas beaucoup d'accords majeurs qui donnent le smile (moi qui adore ça aussi) et pourtant ça me met une taloche tellement dingue que je vais saouler tous mes potes avec ce disque pendant un certain temps ! Et le mieux dans tout ça, c'est que l'on garde bien en tête les morceaux qui sont hyper bien construits (le single "Crooked timber" qui est le morceau le plus mélodique du disque ; "Bad excuse for daylight" qui aurait pu se retrouver sur Bleach de Nirvana ; "Exiles", mon titre préféré avec un le basse/batt' en osmose, aussi audacieux que réussi). Clairement mon album préféré de toute la discographie, dans la même veine que Nurse ("Clowns galore"). Ça sonne 90's tout du long mais avec la modernité du millésime 2009 dans l'approche.



Voilà un disque que je réécoute souvent et que vous le conseille vivement. Therapy? n'a que faire des codes et barrières à respecter. Crooked timber peut paraître difficile d'accès mais je vous jure, on se met dedans très vite, et il faudra plus que du subutex pour s'en défaire. Si vous aimez ce groupe et que vous ne comprenez pas ce skeud, je vous conseille de revendre votre unique album Troublegum pour deux euros et de retourner écouter Limp Bizkit ou The White Stripes !

Jérémie Dalstein