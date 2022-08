Au début des années 2000 et après un Suicide pact - you first qui n'a pas convaincu les foules et alors que le Neo Metal s'abat sur la planète, Andy Cairns veut faire ce qu'il appelle un disque de "rock 'n' roll déglingué". Une session chez Jack Endino, le célèbre producteur de Seattle/Sub Pop, est programmée et le groupe s'attèle à composer ce fameux disque de rock. Ni plus ni moins. Enregistré au Studio Robert Lang qui a entre autres vu passer devant la table de mixage Foo Fighters, Alice In Chains et Nirvana, Shameless est un disque garage rock brut de décoffrage, un disque simple et efficace. Peut-être trop simple et finalement pas aussi efficace pour un groupe de la trempe de Therapy? habitué à brouiller les pistes et à mélanger sans concession le Punk, le Metal ou la Noise.



Comptant quelques invités prestigieux (Barrett Martin des Screamin Trees, Neil Fallon de Clutch, Rich Jones des Black Halos et futur Ginger Wildheart Band et Michael Monroe Band), ce disque démarre sur les chapeaux de roue avec le single punk rock sans concession "Gimme back my brain", le lancinant puis fulgurant "Dance" au refrain accrocheur et la petite bombe "This one's for you" aux gimmicks noise et au refrain percutant. Un sacré début. La suite de l'album se révèle toutefois un cran en dessous et finalement assez inégale, avec des titres catchy mais quelque peu fouillis ("Wicked man", "Endless psychology" aux sonorités à la Queens Of The Stone Age et son pont noise, le garage "Alrite" et ses chœurs qui gâchent un peu tout, "Tango romeo" aux refrains inférieurs aux couplets) et des réussites qui dénotent toutefois du répertoire "classique" du -alors- quatuor Irlandais ("Theme from Delorean" aux accents surf, "Joey" punk rock pied au plancher).



Considéré par le groupe lui-même comme un album non abouti, et malgré son allure de disque patchwork qui tape dans les sous-genres du rock, je l'aime bien ce Shameless. Il fonctionne, même s'il manque de consistance et de fulgurance. Il ne tient pas le comparatif avec les trois premiers albums devenus des classiques, c'est un fait. Il part dans tous les sens, peut-être. Mais je l'aime bien quand même.

Gui de Champi