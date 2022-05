Boosté par le bon accueil de Babyteeth par la presse anglo-saxonne et des ventes plus que raisonnables, le label Wiiija pousse le trio irlandais à enregistrer un autre mini-album, cette fois-ci en compagnie d'un des producteurs plébiscités par la nouvelle vague anglaise, Harvey Birrell (plus tard, celui-ci permettra aux Sheriff , Skippies, Cry Babies et autres Specimen d'obtenir le son catchy qu'ils ne trouvaient pas dans l'Hexagone). En deux jours, auxquels s'ajoutent deux de mixage, la paire accouche de six titres campant sur les acquis récents de Therapy?, tant et si bien que si Babyteeth n'avait été gravé que sur une face, Pleasure death en serait la face B toute logique (les deux sortiront d'ailleurs sur le même CD aux États-Unis).



La production est plus rêche, ce qui accentue la teneur Indus du groupe, le climat général est également plus froid, mais le cahier des charges reste identique. Le rythme est roi, les effets nombreux, les ruptures plus que jamais de rigueur et pourtant, la complexité de ces nouvelles compositions n'a d'égale que leur aplomb mélodieux. "Skinning pit" est ainsi une introduction parfaite à Pleasure death. Tout Therapy? est dans ce morceau entraînant (le riff principal), envoûtant (le refrain halluciné) et déroutant (les changements de rythmes). Que le trio soit marqué par la scène noise américaine (les productions de Amphetamine Reptile et Touch And Go en tête) ne fait aucun doute, c'est même une certitude que le groupe confesse bien volontiers dans le livre Tout Ça Pour 30 Ans de Therapy?. Mais à force de côtoyer des compatriotes comme Loop, Silverfish, Fudge Tunnel ou Th' Faith Healers, le trio s'entiche aussi de nouvelles obsessions qui le transcende. Pop hybride ("Potato junkie"), élucubrations soniques (l'instrumental barré "DLC"), rythmique martiale ("Prison breaker"), mood torturé ("Shitkicker"), Therapy? confectionne un amalgame noise/indie rock singulier qui fait mouche. Pur produit de l'International Underground dans son aspect (la pochette) et son attitude (l'extravagance), Pleasure death atteste que Therapy? a définitivement trouvé la formule magique.

Frank Frejnik