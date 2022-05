À la fin des années 80, l'Angleterre est, elle aussi, secouée par le punk/hardcore américain et ce, malgré son passé prestigieux en la matière. Une nouvelle génération de musiciens s'ouvre au son fiévreux de Hüsker Dü, Big Black, Fugazi, Tad, Butthole Surfers, NoMeansNo et autres Jesus Lizard (pour ne citer que les groupes les plus emblématiques). Des formations très différentes sur le plan musical, mais qui avancent toutes sous l'étendard d'une musique indépendante, personnelle, inventive et protéiforme. Ce leitmotiv, infusé dans la culture British, donnera naissance à des groupes comme Mega City Four, Bomb Disneyland, The Birdhouse, Senseless Things, Swervedriver, Snuff, Loop, Silverfish, Ned's Atomic Dustbin et bien sûr Therapy?.



Pour certains d'entre eux, l'ascendance pop sera toujours primordiale. Pour d'autres, la vitesse ou l'agressivité seront des éléments essentiels. Therapy? choisit une voie plus complexe, assurément plus ambitieuse, en voulant synthétiser toutes ses nombreuses envies en une seule et même entité artistique. Babyteeth est l'incarnation de cette prétention. Ainsi, si le trio de Belfast se démarque de ses collègues par sa noise rugueuse ("Skyward", "Meat abstract") et dévergondée ("Dancing with Manson"), voire carrément expérimentale (le foutraque "Loser cop"), il n'oublie jamais le gimmick accrocheur (dans le chant, les refrains, les chœurs, les riffs) qui le rend de fait abordable "malgré tout". S'il jongle constamment avec les ambiances, les sons, les rythmes et les effets de style, Therapy? réussit son pari de façonner une œuvre composite, à la fois unique et référencée (en gros, un mix entre Killing Joke et Big Black). Même quand son propos apparaît quelque peu confus à vouloir trop en faire (comme sur "Animal bones" où il s'aventure en terre Indus), Babyteeth conserve une bonne tenue générale et compose l'ADN sur lequel le trio s'ancrera à l'avenir. L'essai est largement transformé car ce premier effort de 1991 demeure riche, intense - son format court, 7 titres pour 28 minutes, jouant probablement en sa faveur - et particulièrement bluffant, même en 2022.

Frank Frejnik