Quelque chose me dit que l'arrivée de Leo Genovese dans les rangs de The Mars Volta est en partie responsable de ce Que dios te maldiga mi corazón. Le sixième titre de l'album The Mars Volta qui a signé l'an dernier le retour d'un des groupes les plus excitants qui soit, devient le nom de ce même album en version acoustique. Si Leo y est certainement pour quelque chose, c'est que l'Argentin est d'abord un incroyable pianiste de jazz et que son art se retrouve assez souvent dans cet album blanc et miroitant. Si le modèle t'a semblé, comme moi, très "pop" et pas suffisamment fou, tu peux passer ton chemin, cette relecture est encore plus feutrée et les parties intéressantes au piano comme aux percussions ne nous entraînent jamais dans les sphères psyché-prog' que nous connaissions il y a 20 ans. Si Bixler-Zavala et Rodríguez-López ont longtemps été les rois des temples enfumées où le temps s'était arrêté, les voici ici dans le coin du bar d'un palace, discrets, jouant une musique d'ambiance typé jazz-lounge, tu peux t'installer dans un fauteuil en cuir, commander un Serendipity et le siroter sans te laisser distraire par les musiciens. C'est là ce que je peux leur reprocher, il n'y a pas une note plus haute que les autres, pas de trucs insensés, pas de solo dingo, pas un seul des morceaux n'a le droit à une version complètement dingue. Par exemple, "Que dios te maldiga mi corazón" débute avec un piano qui déborde d'énergie pour "remplacer" les quelques bidouillages écrits l'an dernier, c'est un terrain propice à la créativité de Leo Genovese qui pourrait occuper le terrain et sublimer ce titre mais non, il ne s'étire pas, ne prend pas une autre dimension, comme s'il fallait absolument respecter les idées de départ. Pourtant, les nouveaux arrangements sont légions et le travail de production est encore une fois assez dingue, pourquoi donc ne pas pousser le bouchon encore plus loin ?



Je crois que c'est clair, The Mars Volta a vieilli, s'est assagi et ne se laisse plus emporter par sa fougue. Alors, bien sûr, ça reste très beau, d'une précision musicale incroyable, d'une sensibilité touchante mais bordel, allez-y, lâchez-vous, foutez-le feu, même avec un piano jazzy ou des maracas, on s'en fout, s'il vous plaît, abandonnez la raison et laissez revenir la passion dévorante qui vous animait, en trois mots : refusez de vieillir.

Oli

Publié dans le Mag #57