Être un groupe culte, c'est sympa. Sauf que quand vous avez sorti un album monstrueux (De-loused in the comatorium), quelques autres pas mal non plus (au moins Frances the mute) et que vous arrêtez tout pendant quasi dix ans (Noctourniquet est sorti en 2012), cela créé une certaine excitation quand vous revenez.



Durant cette période Cedric Bixler-Zavala est passé par l'église de scientologie (contre qui il a gardé une dent), a arrêté la fumette (ça lui coûtait trop cher), a connu la perte d'Ikey Owens (clavier de The Mars Volta jusque 2010), a participé à l'aventure Antemasque et parmi d'autres featurings est allé prêter sa voix au projet solo de son pote Omar (sur Some need it lonely en 2016). Là où son acolyte Rodríguez-López a surtout sorti des albums solos (jusqu'à un par mois les bonnes années !). Bref, en 2019, le duo se reforme avec l'idée d'un nouvel opus de TMV , Cédric a beaucoup de choses à raconter, Omar a moins de riffs en stock mais discrètement, ils bossent et annoncent la sortie de cet album sans titre et bien plus pop que le reste de leur discographie. De quoi assez vite calmer l'excitation évoquée car les envolées psyché-rock totalement impromptues ne sont pas conviées à la réunion, ce qui a fait l'histoire du combo est en partie mis de côté, remplacé par de douces mélodies et des plans assez linéaires. Il reste leurs sons "typiques", des petits trucs électroniques soignées, le chant anglo-espagnol, cette atmosphère hispanique, le goût du "mais qu'est-ce que ça veut dire" sur l'artwork, il reste donc assez des ingrédients de leur recette pour qu'on se replonge assez vite dans l'univers The Mars Volta mais il manque un peu de folie et surtout ces parties rock enlevées qui nous faisaient décoller avec eux. Si les sommets du passé semblent inaccessibles (et depuis un bail), dans la dizaine de titres proposés par The mars volta, on a tout de même quelques excellents morceaux. Le tout premier sorti, "Blacklight shine", avec une bonne dynamique et une grosse dose de groove (quelle basse, bravo Eva Gardner) entre aisément dans le top 3. Sur le podium, je place aussi "Blank condolences" grâce au chant qui trace sa route sur une rythmique feutrée et croise le fer avec une guitare en roue libre. Certainement parce que j'y retrouve des traces des années 2000, "Qué dios te maldiga mí corazón" est mon troisième choix, un titre bien trop court mais tellement réjouissant et dansant. D'autres morceaux sont très beaux mais leur calme ("Shore story"), leur propreté ("Vigil") ou leur douceur ("Palm full of crux") font qu'on s'éloigne de l'image qu'on peut se faire de The Mars Volta et ils demandent donc un peu plus de temps pour qu'on s'y fasse. Parmi ceux que je n'ai pas cités, on peut trouver quelques passages plus aventureux, mais jamais sans une mélodie ultra réconfortante ("Collapsible shoulders").



Cédric et Omar sont des génies, l'écriture, le son, la production, tout est réfléchi à outrance mais là où leurs excès faisaient leurs forces, ils se sont assagis (auraient-ils vieillis ?) pour offrir un album plus facile à aborder. Pas sûr que ça plaise aux fans de la première heure (seraient-ils restés jeunes ?) mais il faut bien avouer que cela reste très plaisant à écouter et chantonner... Lastimado / Sentimiento / En mi cinturita / Dame rabia ...

Oli