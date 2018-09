Thank you for the song Camouflage Let it bleed My rock'n'roll died The minute Come to the river Martyr with a plan California sur Marne Fandango End title : film noir

Avec un nom pareil, un tel titre d'album, et un aussi bel artwork, ce n'est pas compliqué de comprendre que le quatrième art a rendez-vous avec le septième. The Texas Chainsaw Dust Lovers t'offre pour leur troisième LP, une BOF complète et l'affiche du film. A toi de tourner ou d'imaginer l'histoire. Tu peux utiliser la ballade bluesy "Thank you for the song" en générique d'intro, avec la vieille Ford emmenant les 4 étudiants dans le désert. Il y a "Let it bleed", rock groovy pour illustrer la soirée alcoolisée dans le café déjanté du bled perdu. Mais aussi "Camouflage", stoner rock débridé pour la poursuite entre le serial killer et la deuxième victime. Tu peux utiliser la variation gospel de "Come to the river" pour la séquence avec le pasteur qui prévient les héros que le désert est maudit. Le rock épais de "Mary with a plan", pour la scène où la blonde Ashley se lancerait dans un strip tease endiablé à la station service pour émoustiller les bouseux du coin. Et pour le générique de fin, terminer par l'évident "End title : film noir", rock aux intonations western avec un crooner enjôleur. Je ne sais pas si le film sera bon, mais la bande son est excellente. Si quelqu'un a le 06 de Tarantino...

Eric