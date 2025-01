Terestesa revisite le rock à la sauce italienne depuis Toulouse. Il a suffit d'un disque inaugural de six titres en poche pour qu'on retienne le nom de ce quatuor franco-italien avec lequel nous souhaitions nous entretenir pour en savoir un peu plus sur ce qui se cachait derrière cette musique qui, selon nous, crève l'écran... ou plutôt les enceintes !

Bonjour Terestesa, pouvez-vous revenir sur votre histoire, comment le groupe s'est monté notamment ?

Lili et Tere se connaissent depuis leur enfance et ont grandi ensemble en Italie, la vie a fait que Lili s'est retrouvée à Toulouse et Tere est venue quelques temps après avec des poésies et des mélodies plein son sac à dos et l'envie d'en faire quelque chose avec des gens nouveaux. Lili connaissait Amélie de la licence de jazz de l'université du Mirail, et lui a proposé de faire quelques sessions à la batterie pour voir et quelques mois après, Will, un ami commun de Tere et Lili, a rejoint le projet à la basse.



Le groupe est franco-italien, chante en italien, c'est très rare qu'un groupe né et installé en France s'exprime dans cette langue. Selon moi, c'est une façon claire de se démarquer de pas mal de formations en France, tandis que d'autres penseront que c'est une forme de "boulet" qu'on porte au pied qui est susceptible de freiner la progression ou le succès d'un groupe. Vous en pensez quoi de tout ça ?

À vrai dire, ça n'a pas vraiment été un choix, Tere est italienne et compose ses textes dans sa langue natale. Essayer de les traduire en français, ce serait dénaturer une grosse partie de sa poésie et ce serait un peu triste (rires). Peut-être que c'est une manière de se démarquer, mais ça n'a pas été réfléchi comme ça.



Est-ce votre groupe a vocation à aller explorer les terres italiennes en tournant là-bas par exemple ? L'album a-t-il été distribué en Italie ?

On a déjà fait deux tournées dans le nord de l'Italie, et d'ailleurs l'album a été enregistré lors de la deuxième tournée, à Russi dans le studio d'Andréa Scardovi (coucou Duna). Mais on a tous très envie d'y retourner pour de nouvelles aventures, et de nouveaux projets !



Est-ce qu'il y a des groupes italiens qui pourraient se rapprocher de Terestesa en termes de styles ?

Grandi Raga, Andrea Laszlo de Simone et Letherette !



J'ai remarqué que votre univers musical est assez large, on y sent des influences allant de la pop onirique à un rock plus aventureux. J'imagine que chacun des membres apportent un peu à la composition. De quoi avez-vous été nourri musicalement ?

Ce qui est assez fou, c'est qu'on vient tous les quatre d'univers musicaux très différents, mais qu'on a tous beaucoup de curiosité pour ce qu'écoutent les autres, alors on passe notre temps à se faire découvrir des choses dans les longs trajets en voiture. Alors il y a vraiment de tout, du rock, de la folk, du trip hop, de la noise, du forro...



Est-ce que l'improvisation fait partie intégrante de la composition chez Terestesa ? Si l'on se fie à un morceau comme "Pezza", on a l'impression que vous partez en roue libre, tel un groupe de jazz.

Ça dépend vraiment des morceaux, il y en a où ça s'y prête, d'autres non. Par contre, on aime beaucoup jouer et improviser entre nous en partant de rien et ça donne parfois des compos.



Votre album s'est apparemment inspiré du "Pays des monstres sauvages" de Maurice Sendak. Si tel est le cas, pouvez-vous nous en dire deux mots là-dessus ?

C'est un livre qui a fait partie de la librairie de Tere pendant toute son enfance, elle le trouve assez mystique. C'est un voyage intérieur avec soi même assez monstrueux et c'est ce qu'on essaye de raconter avec l'album.



Est-ce que Toulouse est une ville qui vous inspire pour libérer votre imagination ?

Toulouse est un gros vivier de musiciens et musiciennes plus créatifs les uns que les autres, alors c'est très stimulant, on aime beaucoup aller voir ce que les copain/copines font et il y a quelques lieux comme le Taquin qui font venir des artistes trop chouettes et parfois de niche.



Quels objectifs plus ou moins atteignables visez-vous avec Terestesa ?

Je pense que l'objectif c'est surtout de créer et ça, ça restera toujours atteignable. Jouer, faire des concerts, enregistrer en studio, le rêve plus ou moins atteignable serait d'être signé en label, mais sait-on jamais !



Quels sont les retours de Bella faccia depuis sa sortie en avril dernier ?

C'est assez flou, on se rend pas compte. On a eu beaucoup de bons retours sur la DA du mixage, sur les détours musicaux qu'on a pu prendre et les petites prises de risque. On a découvert plein de nouveaux termes pour définir notre musique comme rock tortueux ou jazz ovni. En tout cas, on l'aime et on est assez contents car c'est notre premier travail ensemble, et c'est pas le dernier.



Ma dernière question sera sur l'avenir de Terestesa : quels sont les évènements et projets à venir pour vous ?

Tout bientôt, le 21 novembre, on joue au Metronum à Toulouse pour la soirée Focus d'Opus. On partagera la scène avec Ciel Ether et Words Of Sarah et ça va être la fête ! On organise une tournée Toulouse-Paris en décembre car le groupe parisien Hum Hum nous a invité a faire leur première partie à La Boule Noire le 20 décembre ! Puis après, on un gros projet dans le four, mais on est pas prêt a en parler tout de suite...

Merci à Terestesa et à Julien de Mathpromo.

Photos : Garance Calvet