Tranquille, revoilà Teorem, le citadin mélancolique, qui vient déposer son troisième EP, Trois X rien. Pas trois fois rien, mais plutôt 5 titres où Teorem continue de livrer ses émotions, ses humeurs, les aléas de sa vie quotidienne. Pour ce troisième volet, toujours la même recette, une electro pop élaborée, sur laquelle Teorem vient poser sa voix, en mode spoken word nonchalant et alangui. Cette fois, il exporte son spleen, en dehors de la ville, avec une ode sur la diagonale du vide, "Rien" ; il nous présente aussi quelques amis, "James", "Claire", présentant leurs névroses et leurs spleens moderne. Teorem raconte sa vie (nos vies), avec poésie et sans violence, sur une musique aux sonorités mélodieuses et légères. Une certaine antinomie entre un fond musical clair et doux et des sujets sombres et sentimentaux. Au choix, cela permet d'accompagner ta journée d'un fond musical cool ...ou d'écouter ces états d'âmes, et en pleine période de vagues de cas covid, d'éventuellement suivre son conseil : "la vie ça fait des vagues, alors surfe".

Eric