Je ne sais pas si le rock mourra un jour, submergé par les vagues d'électro, de rap ou de pop (encore qu'il sait bien s'acoquiner avec certains), mais il y a toujours en cette nouvelle année 2026 des groupes qui, avec l'imparable format chant/guitare/basse/batterie, en remettent une couche pour que continue l'histoire. En termes de contributions, Tendinite nous avait déjà régalé avec leur discographie démarrée en 2018, et qui se compose de quelques EP, un album commun avec Demon Juice et deux LP, dont ce petit dernier : The great depression. Et le trio (Nico, Ben et Michel) de Tendinite continue de tracer son sillon, un rock noise brut un peu punk, avec un chant qui ne cherche pas à surnager au-dessus des instruments, mais plutôt de s'y intégrer. Ce sont d'ailleurs plus les riffs de guitare qui semblent donner le tempo autour duquel se greffent les autres pour une belle homogénéité sonore. Et sûrement que l'album, enregistré en studio, mais dans des conditions live, permet de capter cette unité tout le long des 10 titres. Distribué uniquement en vinyle par le biais de petits labels, à toi de contribuer à ce que la maison du rock, dans une de ses formes les plus sympathiques, perdure.

Eric

Publié dans le Mag #69