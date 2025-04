Allez hop, on coupe le vinyle en deux, chacun sa face. Face A pour Tendinite, Face B pour Demon Juice, 4 titres chacun, et faites-moi péter du bon son noise punk garage. On connaissait déjà Tendinite trio rémois qui nous avait ravis en 2019 avec Back in the storm puis Neither/nor en 2021, et voilà qu'ils embarquent Demon Juice, quintet dunkerquois qui avaient sorti un 1er LP en 2020, Big black dog. Une bonne occasion de découvrir les seconds grâce aux premiers ou inversement. Ben oui.



Et ça part fort pour Tendinite, avec un démarrage comme une pierre éjectée d'une fronde. Un titre introductif instrumental tendu, ciselé, super rapide, un boogie punk rock sous caféine. Il annonce la sauce qui sera piquante et relevée. Les 3 titres suivants sont dans la même veine, ça joue vite, toujours sur ce tempo, ça chante avec cette voix un peu criarde, la basse fait des lignes, la guitare fait chauffer les cordes, la batterie s'excite, et ça régale. 4 tracks, 10 minutes, et c'est fini, on passe à la face B, et à Demon Juice. Et si la voix est plus caverneuse et grave et le rythme est légèrement plus calme, Demon Juice continue parfaitement dans la lancée avec son gros son garage, mais sait aussi un peu psychobilly avec des titres plus posés, plus ambiance seventies, qui termineront l'album.



Ce split, est comme le résumé d'une bonne fête : une grosse énergie au début, des instants singuliers tout le long et une fin de soirée qui s'étire tranquillement. C'est donc une évidence qu'ils vont bien ensemble, et qu'ils se complètent bien ; et qu'ils tournent ensemble, cela va de soi. Enfin, ma chronique a un peu de retard, et avec un album sorti en mai dernier, c'est pendant l'été 2024 qu'ils ont pu honorer quelques dates. Espérons qu'ils renouvelleront cette expérience sympathique, en studio et en live.

Eric

Publié dans le Mag #63