Ils auraient pris comme nom de scène Céphalée ou Hémorroïde que ça n'aurait pas été approprié du tout sensitivement parlant, même totalement opposé aux réactions physiologiquement définissables à l'issue de l'expérience auditive du deuxième EP de ce trio Rémois. Tendinite est un nom effectivement beaucoup plus convenable car tout comme le premier EP éponyme sorti en 2018 ça chauffe de partout, mais jamais dans la douleur. Du très bon noise rock qui flirte avec le punk, le garage et quelques très légères intonations surf music. Avec Back in the storm, Tendinite calme très légèrement l'emballement électrique par rapport à leur premier EP, mais si le titre introductif "Back in the storm" pose un rock lourd à souhait, "Thou, shiny bride" puis "Hide the smoke" balancent un punk énergique pour terminer (déjà ?! Snif..) sur "The glue", qui scotche avec une entrée en matière imparable, un riff tubesque, et une batterie qui envoie du petit bois. Alors normalement, quand on a une tendinite, on arrête de bouger et on passe la pommade. Pour Tendinite, faut pas laisser refroidir : on repasse en boucle les 4 titres et on retourne dans l'orage.

Eric