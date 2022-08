temples Découvert sur le premier, et excellent album Sun structures, j'ai adhéré directement à ce son si particulier des Anglais, rock psychédélique tout en restant très accessible, très pop. Volcano était moins intéressant, le troisième opus Hot motion avait de nouveau suscité l'envie d'assister à l'un de leur show. Je scrutais leurs tournées européennes et un éventuel passage dans le grand Sud, par chance, le Metronum à Toulouse les programme en ce début d'année 2020. Et quand je dis chance, c'est juste la salle parfaite dans notre chère ville rose pour les accueillir, 600 places, système de diffusion & lights dernier cri, tout en étant celle qui héberge nos bureaux Mathpromo, et à seulement quelques centaines de mètres de mon domicile. Les conditions parfaites ! Bim, tu descends manger ton repas de midi, tu dévores tes pâtes à côté des membres du groupe qui viennent d'émerger de leur tour bus. Que demander de mieux ?



Le climat ambiant est très particulier, ce Covid 19 qu'on voyait si lointain commence à envahir la France, première fermeture des salles de plus de 5.000 places début février, on imagine tout cela très passager et le danger infime. Vient le tour de la fermeture des salles de plus de 1.000 places début mars. De suite, bien plus impacté, les doutes commencent à s'installer, tout en restant totalement insouciant. Cependant, je n'imagine pas une seconde que les festivals d'été, ni même ceux du printemps ne soient menacés (nous travaillons sur un Festival se déroulant fin avril), bien que les premiers concerts de nos artistes commencent à s'annuler les uns après les autres. Peu de temps avant cette fin d'hiver glacial, on apprend que tous les rassemblements de plus de 50 personnes vont être interdits nous laissant dans l'incompréhension totale. On ne sait pas encore qu'on va être confiné (enfermé !) chacun chez soi de longues semaines.



En ce mercredi 11 mars, on se fait encore la bise, se serre les mains, et trinque volontiers à la moindre occasion ! Les percussions et grosses basses de "The howl" attirent immédiatement l'attention, ça y est, malgré tout ce bazar, j'assiste enfin à mon premier concert de Temples. Le démarrage est un peu poussif à mon goût, "Certainly" commence à emporter, les titres s'enfilent, mais je ne retrouve pas la folie que ce genre de musique peut laisser espérer en live. Tout est un peu trop propre, un peu trop conforme aux albums, trop dans la facilité. A mi performance, "The golden throne" et "Atomise" se révèlent un peu plus chaleureux et mystérieux. C'est surtout les notes lourdes de "Hot motion" qui libèrent les musiciens et transmettent enfin au public sa dose de bonnes vibrations pour transcender l'audience et basculer le show dans ce qu'on attend de lui, un vaste espace sans frontières où la musique psychédélique prend tout son sens. D'envolées sauvages à des notes aériennes, voilà tout ce que j'aime chez Temples ! Ça y est, je m'imagine à surfer les vagues ou aligner les kilomètres, toutes fenêtres ouvertes, avec "The beam" ou "Context"... Le final ne fait qu'affirmer cette embellie avec un puissant enchaînement, l'ultra tube "Shelter song", le public redemande un rappel, c'est bon signe, puis "Mesmerize" s'étirant sur plus d'une dizaine de minute complètement hypnotique, procurant intenses sensations et grande satisfaction ! C'est toute la prestation qu'on aurait aimé de si haut niveau. Je reste un peu sur ma faim.



Est-ce la pandémie et son climat ambiant pesant qui a fait que le concert a mis tant de temps à réellement décoller ou seulement le type de performance habituelle de Temples ? Dans tous les cas, c'était les dernières minutes en salles de concert avant de long mois...

Setlist : The howl, Certainty, A question isn't answered, Colours to life, You're either on something, The golden throne, Holy horses, Atomise, Oh the saviour, Hot motion, The beam, Context, Keep in the dark, Open air, Shelter song, Mesmerise

Math