Bien qu'installé au Royaume-Uni, Telepathy est à 75% polonais puisque seul leur guitariste Richard est anglais, mais cette information a bien moins de valeur que le fait que Piotr, Albert et Krystian soient frères. La sensation d'unité, d'harmonie et d'une musique instinctive n'est pas nécessairement le fait que ce soit une œuvre familiale, mais la connexion naturelle qui existe entre eux doit grandement faciliter leur jeu et la création de leurs œuvres.



Oui, tout de suite le grand mot : "œuvre". Parce que ce Transmissions, c'est tout ce que j'aime à la fois dans le post-rock et le post-metal : des titres solidement bâtis qui peuvent serpenter durant plus de 10 minutes sans jamais lasser, jouant tant avec les émotions qu'avec les sonorités qu'avec les rythmes. Et si j'apprécie quand le groupe balance quelques gros parpaings, c'est quand les guitares sonnent moins agressivement et le tempo devient lancinant que je plonge totalement dans leur univers. C'est lorsque la pression se fait moins forte que des samples trouvent leur place, que ce soient de vieux enregistrements de transmissions radio (histoire d'être raccord avec l'idée principale de l'album) ou des discours réinterprétés en studio par quelques amis à eux. L'amalgame se fait à la perfection, chaque instrumentation trouvant son espace, sachant se faire plus ou moins présente en fonction de la sensation qui doit être provoquée. Et s'il semble évident que dans un tel registre les longues plages soient maîtrisées, Telepathy se montre aussi à l'aise sur des morceaux bien plus courts ("Knife edge effect" et "Home" ne dépassent pas les 6 minutes), réussissant à capter notre attention immédiatement avec des apports électroniques pour le premier ou la combinaison de la luminosité et de la puissance pour le dernier.



Plus rock que Ølten, plus metal que This Will Destroy You, plus arrangé que Russian Circles, Telepathy apporte une nouvelle ligne dans la liste des dégradés possibles du post-metal, une ligne sacrément brillante pour un groupe assez bluffant.

Oli

Publié dans le Mag #67