Que tu sois féru de mythologie ou fan d'Ulysse 31 (si comme moi, tu as plus de 50 ans et que tu matais ce vieil animé d'un autre temps), alors le nom de Telemac te parle certainement, en qualité de fiston d'Ulysse ou du héros de ton enfance. Mais clairement, pour ce qui concerne la sortie de ce premier EP éponyme, eh bien on fera peut-être un petit flashback de quelques décennies, mais ça sera musicalement. Car avec le quatuor montpelliérain qui se cache derrière Telemac, on va plonger dans le new wave pop rock de la fin des seventies. Mélanie à la batterie, Vincent et Karim à la guitare et Seb au chant, proposent 6 tracks limpides, mélodiques, sympathiques. Comme le morceau introductif "Firefly", à la petite mélodie mélancolique imparable ; comme le plus enjoué "A bit of blue sky" qui titille les sixties ; comme "through my love" qui ressort les claviers Korg ou "Follow the sun" qui te filent ta dose de psyché ; ou "Motherland" qui part en new wave débridée et enivrante... Telemac a l'art de faire concis et varié, dans un premier essai où se retrouvent les sonorités d'il y a quelques décennies, en ressortant les sons de guitare, les claviers et le chant qui vont bien, et qui font du bien.

Eric



Publié dans le Mag #68