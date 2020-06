Get myself up Blue duck As long as we grow After winter's cold Frenzy Wake up call

Si tu n'aimes pas commencer un album par une guitare très funky ; si tu n'aimes pas partir sur un rythme dansant ; si tu n'aimes pas les refrains entraînants ; si tu n'aimes pas les groupes français, surtout s'ils sont 3 et qu'ils viennent de Paris ; si tu n'aimes pas le chant groovy avec des pointes hip-hop comme faisaient les Red Hot du temps de Freaky styley ; si tu n'aimes pas les incartades rock et pop parce que le funk c'est bien mais on peut aussi la jouer plus cool, plus énervé ou plus basique ; si tu n'aimes pas les albums autoproduits ; si tu n'aimes pas la basse qui claque et sautille ; si tu n'aimes pas les Français qui chantent en anglais ; si tu n'aimes pas les petits ballades ; si tu trouves que 6 titres pour un EP c'est trop ou pas assez ; si tu n'aimes pas le funk rock classique et efficace alors ce n'est pas la peine de lire cette chronique pour ce Wake up call, car Tasty Freaks, c'est tout ça.

Eric