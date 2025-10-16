Si mon introduction au groupe franco-luxembourgeois-belge a lieu seulement maintenant avec ce For a while they lived together in a treehouse, troisième album depuis ses débuts en 2016, cela fait plus longtemps que Ben (guitare/chant) est dans le paysage car il faisait déjà vibrer les enceintes au début des années 2000 avec Sliver, et ses trois disques chroniqués dans nos pages par feu notre camarade Cactus (RIP).



L'expérience est donc présente et se sent, s'entend dès les premières secondes. Maîtrise, qualité et efficacité des compos, arrangements, production XXL et son aux petits oignons, absolument rien ne semble laissé au hasard. Le background plus musclé, post-hardcore, a laissé des traces et n'est pas remisé au placard, loin s'en faut, avec les deux titres d'ouverture bien catchy que sont "How to blow up a timeline" et "Your princess is in another castle". Le chant et cette voix assez caractéristique me rappelaient quelqu'un et en fouillant dans ma mémoire et ma discothèque, bingo, j'ai trouvé : Hell Is For Heroes (et dans une moindre mesure, Brian Molko de Placebo en moins maniéré et énervant). Des héros assez déroutants car si j'aurais volontiers signé pour un album entier de cet acabit, voilà que juste derrière Tardis brouille complètement les pistes. Le groupe lorgne alors davantage du côté de la pop avec le surprenant "Crocodile", "Cut here", puis nous prend par la main et nous embarque pour une très jolie balade ("Badlands"), alternant passages envoûtants, judicieuse utilisation comme sur tout le disque du double chant masculin/féminin (Julie, basse) et envolées de grosses guitares. Le tout pendant près de 7 minutes qu'on ne voit pas passer. Et tandis qu'on commence tout juste à s'habituer à cette orchestration avec les très classieux "Band-aids and broken legs" et "The dangerous lives of Altar boys", voilà que déboule un "Kill all the bees" tonitruant, au riff qui doit beaucoup à The Hives ("I hate to say I told you so"). Vraiment beaucoup...



Si je trouve la fin de l'album un petit peu moins percutante, il n'empêche que Tardis continue d'explorer les vallées de l'indie-rock, toujours avec cœur et sans jamais se perdre. De toute façon, les chansons évoquées précédemment suffisent largement à se procurer cet album, disponible dans tous les formats possibles : digital, LP, CD et... K7 ! Il existe même un 45t bonus dont il va être difficile de se passer car renfermant un de leurs meilleurs titres, "Lights out ". Je conseille évidemment les versions physiques de cet enregistrement spécifique, chez le label qui porte décidément bien son nom.