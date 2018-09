Chimera Keep your distance Summer light One night stand Love keeps us alive Runaway Power Kings of earth

Qui a encore touché à la manette antigravitationnelle ? Dire que Tample joue dans la catégorie musique planante est un euphémisme. Avec nappes de synthés, voix de tête ou doucereuse, basse groovy, rythme cool à dansant, sonorités entre indie rock et electro pop, on sent assez rapidement la plante de ses pieds décoller du sol, et on imagine suivre les courants aériens, avec plénitude et béatitude. Pour leur premier album, ce quatuor bordelais propose une musique à la fois légèrement mélancolique comme le très bon "Chimera" en parfait standard indie-rock mais aussi festive (dansante ?) comme "Keep us alive" ou "Runaway". On a même droit à quelques sonorités disco avec "One night stand", mais toujours dans un style léger, vaporeux. Le titre du LP Summer light et la cover sont tout à fait raccord avec l'atmosphère qui s'en dégage. On baigne dans des nappes de photons chaleureuses et sympathiques. Une bande son parfaite pour une fin de journée à la plage cet été, qui se prolongerait en une nuit chaude et intime.

Eric