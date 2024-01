Si l'aventure Tales and Remedies a débuté comme un duo, elle est devenue aujourd'hui un collectif où certains "invités" pourraient s'incruster un peu plus longtemps que prévu tant ils ont pris de l'importance dans l'identité actuelle du groupe. Une couleur encore à mélanger car faite de deux principales teintes et de leur nuance respective.



En effet, Soak my soul into the sea est divisé en deux parties, la première ne surprendra pas ceux qui connaissent déjà le groupe puisque Joanna Kirk y tient la vedette, sa voix pop se marie parfaitement aux ambiances folk, électro, pop, qu'elle soit accompagnée de claviers, de guitare ou de cuivres, et même quand le français s'invite avec un phrasé spoken word ("The ghosts - part 2"), on reste dans le mood. Pour la mettre en valeur, Rue Horne apporte quelques chœurs. Pour la deuxième partie, les rôles sont inversés, Joanna se place en retrait et laisse le chant libre au chanteur anglais, dès la neuvième piste, on entre dans un autre univers, assez proche de celui d'Aaron (pour le timbre) et pas trop loin de The Married Monk (pour les arrangements, les petits bidouillages). Plus symphonique, plus libre, cette deuxième partie prend de l'altitude et s'écarte des fondamentaux de Tales and Remedies sans pour autant perdre l'auditeur.



Projet complexe sur une base simple (pop-folk-rock), ce double album en un seul est une belle proposition et si les deux voix principales ne se quittent jamais vraiment, j'aurais préféré qu'elles se mélangent davantage et que les deux parties ne fassent qu'une, tant pis pour les choix artistiques, je vais me réécouter Soak my soul into the sea en mode "shuffle", histoire que l'aléatoire vienne davantage m'apporter des surprises, maintenant que je suis habitué aux sonorités et habillages de ce nouveau Tales and Remedies.

