Chez Tagada Jones, c'est une habitude, pour Fauxx c'est assez nouveau mais chez Crisix, il en fallait absolument un... Et oui le Job d'été est un peu une obligation ! Entre son groupe, son side-project et le dépannage express, retour sur le triple Hellfest de Job.

3 concerts dans le même Hellfest, c'est un record ?

Il faudrait se renseigner mais je crois que c'est un record, sur les Mainstages en tout cas.



Meilleur job ? Batteur de Fauxx, batteur de Tagada Jones ou batteur de Crisix ?

Le Job qui se mélange aux 3 justement, la polyvalence et la diversité.



Meilleur horaire ?

Forcement Tagada, on jouait le plus tard des 3. Mais il y a toujours du public quand tu joues au Hellfest, à n'importe quelle heure.



Meilleur jour ?

Le jour de Crisix / Fauxx a été assez stressant pour moi. J'avais bossé les morceaux de Crisix la veille au soir et c'était la première grosse date de Fauxx... Par contre, J'ai pris la journée Tagada sans stress, on revenait d'une tournée des Zéniths, on était prêt et on avait répété la veille.



Meilleure scène ?

Mainstage 1 ou 2, c'est du très lourd, ces scènes restent des spots incroyables. J'ai fait la Warzone plusieurs fois, ce n'est quand même pas la même chose.



Meilleur line-check ?

Tagada évidement, on a notre technicien retour, il connaît bien son taf, c'est rapide, précis et efficace.



Meilleur public ?

Une marée humaine qui chante "Mort aux cons", c'est assez hallucinant. Je ne sais pas combien il y a avait de personnes par contre.



Meilleur concert ?

Fauxx pour présenter une musique hybride qui sort des sentiers battus. On avait bossé la vidéo, c'était chouette.

Crisix pour avoir joué des titres jamais répétés devant sûrement plus de 20 000 personnes... J'ai dépanné mes frangins Crisix qui étaient dans la merde.

Tagada Jones pour l'accueil que le public nous a réservé, c'était juste irréel, un moment de magie.



Meilleur titre ?

"Mort aux cons" pour la communion avec le public.



Meilleur circle pit ?

Sur Crisix, le trash ça aide pour les circles pit !



Meilleur wall of death?

Il y en a eu 4-5 pendant Tagada, le public était ultra bouillant. Une épreuve physique pour tous les gens qui étaient devant !



Meilleur backstage ?

Les backstages du Hellfest me servent juste à poser mes affaires, à m'échauffer et à prendre une douche. Je n'y reste pas longtemps en général. Une fois les concerts finis, j'aime bien me balader un peu partout, discuter et boire des coups !



Meilleur souvenir ?

Tout le week-end a été un truc de dingue ! 3 Mainstages en 3 jours, je ne suis pas prêt d'avoir la chance de refaire ça à mon avis.

Merci à Job bien sûr mais aussi à Olivier (At(h)ome).

Photos : JC Forestier

Oli