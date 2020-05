Quand Jean-Baptiste Geoffroy (tu sais, le batteur de Pneu qui joue aussi dans Papaye, La Colonie de Vacances, Binidu, F.U.T.U.R.OS.C.O.P.E et Blast) s'emmerde entre deux projets, il fonde un territoire musical bien personnel qu'il nomme Tachycardie. Son premier LP Probables est sorti en octobre sur le label Un Je Ne Sais Quoi (sur lequel tu peux découvrir et acheter des albums de The Dictaphone, Byblos ou encore de Thomas Poli) et à de quoi retenir toute notre attention. Ce long format (37 minutes) est un joli condensé de musique contemporaine, de minimalisme et d'art sonore, en somme une fresque colorée qui ouvre le champ des possibles. Le Tourangeau s'est pris à rêver d'une musique sans frontière, sans limite et nous le démontre dès le départ avec un morceau inaugural de plus de 18 minutes conçu pour être joué par un orchestre et enregistré par 17 musiciens (dont des membres de Mansfield.TYA, Drame, Gratuit, The Finkelkrauts, Guili Guili Goulag ou encore Papier Tigre). En un seul morceau, tu comprends assez vite où tu fous les pieds et si cette vision créative te rebute, passe ton chemin au galop. Les trois autres morceaux sont 100% solo, et tournent autour de l'exploration percussive ("Aunir, forcer"), de l'ambiant-field recording ("Vesprir") et même parfois un peu des deux en même temps ("Tarir") car JB montre un intérêt capital pour l'assemblage d'éléments hétérogènes. Au final, ça fait 4 titres aux univers différents, donc 4 raisons de découvrir cet OMNI plutôt réservé aux initiés, cela va sans dire.

Ted