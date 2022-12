À la fin du siècle dernier, je carburais pas mal à Guano Apes, un groupe allemand resté assez méconnu par ici malgré d'évidentes qualités, je prends toujours plaisir à réécouter quelques vieux tubes et quand un groupe donne dans le rock-metal ultra tonique avec une chanteuse, j'ai tendance à chercher la comparaison... Quelle agréable surprise donc de découvrir The T.A.W.S., un combo niortais pas si jeune (premières répétitions en 2011, déjà un EP et un album sous le bras), car leur From ashes coche à peu près toutes les cases de ce que j'aime dans Guano Apes. Ce mélange de sonorités rock avec un accordage assez métallique, une puissance rythmique qui n'oublie pas que le groove est plus important que la pesanteur, des passages "à l'ancienne" avec des breaks, des chœurs ou des solos, ces petits trucs qui sont l'essence du rock et qu'on n'entend plus forcément au rayon "alternatif" et un chant qui déménage, Élodie canalise à merveille cette énergie et la transmet à l'auditeur qui en oublie du même coup quelques petites facilités dans la composition (quelques enchaînements cousus de fil blanc). Aussi à l'aise dans les parties dures que sur des titres très posés ("Stuck"), The T.A.W.S. aime mélanger ces opposés ("Stuck", "Mindgame") mais ce ne sont pas ces compositions contrastées qui ont ma préférence, c'est "Breath". C'est un morceau qui ose balancer un gros break assez épuré ainsi que des notes de guitare qui racontent quelque chose, c'est surtout un hit qui bénéficie d'une ligne mélodique aussi puissante que catchy, difficile de résister à ce refrain qu'on peut se réécouter à l'infini sans se lasser. Les deux plages "plus tranquilles" qui terminent l'opus sont de fort belle facture également mais comme je retiens surtout le dynamisme des Deux-Sévriens, c'est "Breath" que je t'encourage à utiliser comme porte d'entrée de leur univers.

Oli