Tu te souviens de Von Pariahs ? Eh bien, en 2022, 4 de ses ex-membres (Sam Sprent, Guillaume Cibard, Hugo Allard et Théo Radière) ont formé Swirls avec une particularité : celle d'utiliser des instruments différents de leur ancienne formation. Seul Sam a gardé son poste de chanteur. Un truc bien fun en soi, surtout pour jouer des morceaux sans prise de tête et efficaces qui donnent la banane et mettent une grosse patate. Là où les chansons de Von Pariahs adoptaient une approche plus léchée et soignée, Swirls privilégie une posture plus brute et plus énergique. Un peu plus sauvage en somme. Le post-punk est toujours bien présent dans l'ADN des 4 membres, sauf que sur leur premier album, Top of the line, l'urgence de leur garage rock (il a été enregistré en live en trois jours) s'impose sans forcer. Et c'est exactement ce qui nous plait ici : des guitares sous tension qui percutent là où il le faut, de belles mélodies par-ci, par-là, une batterie qui fait le service minimum (mais qui le fait admirablement bien !) pour mettre en valeur l'énergie des titres, et un chant qui s'adapte aux atmosphères "couplets à la cool/refrains qui s'emballent". La musique des Nantais est clairement prédestinée pour la scène, mais si vous souhaitez vous la passer dans votre salon, sachez qu'il reste des vinyles 12" bleu marbré et des CDs digipack. Elle est pas belle la vie ?

Ted

Publié dans le Mag #64