Il y a différentes manières de ranger ses disques. À l'arrache, au petit bonheur la chance ou un truc équivalent. En gros, ils sont rangés mais au sens propre, c'est-à-dire qu'ils ne traînent pas partout mais dans un désordre le plus total. Il y a ceux, comme moi, qui rangent leurs disques dans l'ordre alphabétique des artistes puis par ordre de sortie, ce qui nécessite une discipline à toute épreuve. Puis il y a les warriors, ceux qui plient le game, qui rangent leurs trésors non pas par nom mais par genre, et même par sous-genre. Ceux-là, je les félicite. Et je les défie de trouver la bonne place pour Tormenta, premier album de Sweet Needles.



Quintet parisien déjà rompu à l'exercice des EP (trois au compteur depuis 2014), 2021 a été synonyme de préparation du premier album (à la pochette somptueuse, soit dit en passant). N'empêche qu'après m'être enfilé le disque, et après plusieurs écoutes, j'ai bien du mal à trouver à cataloguer la bande des frères Bonnot. Et c'est tant mieux tiens ! Même si c'est pratique pour l'humble chroniqueur que je suis de citer quelques références bien senties pour orienter plus facilement le fidèle lecteur que tu es, je ne vais pas utiliser cette fois ce tour de passe-passe. car j'en suis presque incapable ! Eh oui, Tormenta part dans tous les sens et peut se révéler rock, métal, stoner, black et parfois tout en même temps ! C'est costaud, tant au niveau de la production que de la composition, et j'imagine que le club des cinq a dû passer un certain temps à peaufiner ce disque très abouti. Le chant (rappelant tour à tour No One Is Innocent, Tagada Jones et Kvelertak) est de qualité, le son des guitares (accordées très bas) se révèle à la fois cristallin et pachydermique, et la rythmique laisse pantois par sa puissance et sa justesse. Ce disque, qui pourrait être considéré à la première écoute comme un gigantesque fourre-tout, est en fait la bande son d'une bande de copains éclectiques, tant dans leurs influences que dans leur style. Du gros niveau pour un premier album qui mérite d'être salué comme il se doit.

gui de champi