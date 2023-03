Les groupes du hollandais-italo-autrichien Kevin Aper (The Apers, Insanity Alert...) se prennent rarement au sérieux et celui-ci ne déroge pas à la règle. La pochette (dessinée par Merel de Lone Wolf, check ce band !) nous aguillait un peu, il est vrai. Pour l'anecdote, "Sweatpants party" (prononcez bien swéét et pas swiit, hein !) était au départ le titre du morceau des Apers, ouvrant le split CD qu'ils partageait avec nos Sons Of Buddha préférés il y a plus de dix ans et c'est donc désormais son nouveau groupe pop-punk, à géométrie variable. Le gazier est cool et très attachant, il n'a aucun problème pour bien s'entourer, il n'y a qu'à voir le nombre de guests présents sur ce disque. Le crédo ici c'est encore et toujours d'entretenir l'héritage des Ramones, à base de fun, de trois accords (pas besoin de plus pour faire des bonnes chansons) et de paroles gentiment crétines ou naïves. Les douze morceaux dépassent rarement les deux minutes, ça file tout droit, ça parle de lendemains de cuite, de déceptions amoureuses, de jeux-vidéos, de bouffe végane (mention de East Side Burgers dans un prochain album ?) et ça fait du bien par où ça passe. Des fois, on n'en demande pas plus. La bande son parfaite pour des pyjamas parties entre quarantenaires fans de Screeching Weasel. One-two-three viva Sweatpants Party !

guillaume circus