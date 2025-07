J'étais persuadé que Gérard Baste serait le client idéal pour répondre à mes questions dans le cadre de cette rubrique. Je me suis trompé : Gérard Baste et Monsieur Xavier sont les clients idéaux. Tout simplement.

Solo ou groupe ?

Gérard Baste : Groupe ! Toujours ! Svinkels for life ! C'est tellement mieux.

Monsieur Xavier : On est plus forts à plusieurs que tout seul.



Boire ou conduire ?

X : Les deux !

B : Ni l'un ni l'autre !

Gui : Ah ouais ?

B : Je n'ai pas le permis et j'ai arrêté de picoler.



Fanzine ou webzine ?

B : Ah ! Au moins, on parle encore de nous dans les webzines ! Mais les fanzines, c'est quand même génial, ce format. Dédicace à notre pote Wax dont l'émission s'appelle Fanzine. On va donc dire fanzine. Mais merci quand même à W-Fenec, le webzine qui nous soutient le plus de France !



Toul 54 ou Lyon 69 ?

B : Lyon, ils sont durs ! On a mis du temps à y être bien reçus. Je me souviens d'un concert avec les Matmatah où on aurait pu se prendre des tomates dans la tronche s'il y en avait eu. On a des très bons souvenirs dans l'Est de la France, en Lorraine, au Territoire de Belfort. On a tellement parcouru la France, de large "et de travers" qu'on est partout chez nous !

X : Et puis, à Lyon, on a quand même bien gole-ri avec Guy-Pierre !

B : Guy-Pierre, Le Peuple de l'Herbe.... Ta question, c'était en rapport avec le chiffre 69, c'est ça ?

G : Oui...

B : Tu sais ce que c'est un 70 ?

G : Non

B : Un 69 avec un doigt dans le cul.



Rap ou rock ?

X : Difficile de choisir !

B : C'est quand même le rap !



Guitares ou platines ?

G : Guitares !



Clubs ou festivals ?

X : Ça dépend. Mais si ça dépend, ça dépasse.

B : On a quand même la chance de faire les deux, et se faire autant de grandes scènes dans les festivals et aussi des petits bars. Ce soir, c'est gros quand même, Le Jardin du Michel c'est fat, et hier, j'étais à Landernau, au bar Le Central de mon pote avec l'équipe de Q-Huit, on était cinq dans un bar qui contenait 80 personnes ! Et c'est le même plaisir.



Drague ou drogue ?

X : Drague et après drogue. Logique

B : Plus c'est drogue, moins c'est drague.



Sarkozy ou Macron ?

B : C'est dur, car c'est une prise de position. Pour te dire l'état de la France, on est quand même dans une situation où en est presque à regretter Sarko.

G : Je pose cette question car Bons pour l'asile contient beaucoup de jeux de mot sur Sarko, tandis que le dernier disque cite Macron.

B : Ça, c'est surtout Nico. Il est mort, alors ça devrait être moins politique maintenant (rires). Ça devrait maintenant plus parler de drogue et de drague !



Métro, boulot ou dodo ?

X : Boulot.

B : Métro, sûr que non, c'est l'enfer. Le boulot, ça fait partie de notre vie d'artistes.

X : On a la chance de faire le métier qu'on aime, et on essaye d'en profiter au maximum.

B : On dort quand même plus qu'on travaille...

X : Ah bah ça c'est sûr !



Prince de la Vigne ou Roi du Rap ?

B : Prince de la Vigne, c'est sûr mais j'avais inséré dans une biographie que j'écris moi-même (rires) : "Le Prince de la Vigne, s'il existe un rap alternatif, il en est peut-être le Roi !" (rires). Quelle prétention ! (rires) Macron, Macron ! (rires)



Luigi ou Mario ?

B : Les deux !! Les deux, car Mario, c'est mon fils et Luigi, c'est mon chien ! Et les deux sont pénibles, mais je les adore !



Sheriff ou Béru ?

B et X : Ahhhhhh !!!!!

Ou plutôt : Sheriff ou Elmer Foot Beat ?

B : Ah bah non, c'est pas la même question !

X : Ça n'a rien à voir !

Bon, alors, Sheriff ou Béru ?

B : Béru, c'est le sang quand même !

X : C'est exactement ce que j'allais dire : Béru, c'est le sang et Sheriff, c'est pour moi un des rares groupes de punk français où j'avais l'impression que ça jouait un minimum ! Après, en comparant comme ça, les Béru, c'est juste une boîte à rythme et une guitare.

B : Oui, mais ils ont inventé un truc...

X : C'est très difficile de choisir car ils ont créé tout un mouvement...Les Sheriff, je les ai rencontrés quand on a commencé à jouer avec eux alors que les Béru, genre à 14 ans, c'étaient nos "grands". Pour répondre à ta question, je vais dire les Béru, mais musicalement, je préfère Les Sheriff !

B : C'est toujours un plaisir de croiser les mecs des Sheriff, d'Elmer Foot Beat, des mecs des Béru ou des Ramoneurs de Menhirs. Mais quoi qu'il en soit, notre cœur va à Parabellum !



CD ou vinyle ?

B : Vinyle. CD. (rires)

X : CD pour le côté pratique. Les vinyles, ça prend plein de place, ça s'abîme vite...

B : J'ai des CD à vendre ce soir, des CD artisanaux que je fais moi-même à la maison et que je vends moi-même, comme du fromage de chèvre : direct, du producteur au consommateur, sans intermédiaire. Vingt balles ou j'remballe, tout va dans ma poche (rires)



Slip ou caleçon ?

B : Slip ! Slip life ! C'est écrit sur mes doigts quand même !



Casquette XXL ou Bonnet M ?

B : Ohhhhh ! Bonnet D.

Merci à G Baste, Monsieur Xavier et Marion Portevin.