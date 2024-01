La vie, c'est parfois simple comme un coup de fil. Et même si nous avons échangé au préalable quelques SMS avec Gérard Baste, l'échange téléphonique dans le cadre de cette interview s'est révélé aussi constructif que passionnant. Le Svink', c'est d'la bombe, bébé !

Gérard au Hellfest 2023 Deuxième Hellfest après la prestation en 2018 lors de la programmation concoctée par les Burning Heads. Qu'est-ce qui a différencié le show de 2023 ?

On avait cette année un beau créneau au cours duquel on a pu jouer la nuit, avec nos lumières, juste avant Fishbone. Il y a cinq ans aussi, on avait bénéficié d'un beau créneau en jouant à 20 heures. On n'avait pas vraiment flippé à l'époque, mais on avait quand même embarqué deux guitaristes avec nous, Waxx et Bog, pour faire un show bien rock. Et cette année, on s'est posé la question de savoir si on venait avec un groupe. Mais comme on a fait toute la tournée dans la configuration 3 rappeurs et DJ Pone, on a eu envie d'y aller comme ça, comme des grands, avec "notre truc et notre couteau" et on est venu en découdre dans notre formation "normale" de rappeurs ! On s'est quand même demandé si on pouvait aller faire du rap au Hellfest avec juste un DJ, et finalement, ça s'est bien passé !



Justement, vous avez toujours clamé, à juste titre, être un groupe de rap. Jouer sur des affiches rock, mais envoyer la sauce dans un festival metal, c'est pas un peu chaud ? Que pensez-vous de l'ouverture d'esprit de ce festival metal et des festivaliers ?

On a très rarement joué dans des festivals de rap et on a vraiment fait toute notre carrière plutôt dans le milieu du rock. Au-delà de ça, on est un peu une exception culturelle dans le metal. Les Svinkels, c'est un groupe qui a vraiment ce côté rock 'n' roll en lui-même avec un peu tous les clichés qui vont avec. Du coup, je crois qu'on est un peu le groupe de rap que les fans de metal ou de punk écoutent. On est quand même les seuls rappeurs français à avoir déjà fait le Hellfest, et on en est très fiers. Ce qui est cool, c'est qu'on trouve vraiment dans notre public, des fans de metal, de rock, de punk-rock, de hardcore. C'est presque la moitié de notre public donc, quelque part, c'est vrai qu'on sait qu'on va toujours être bien accueilli dans un dans un festival comme ça. Après, c'est une méga fierté de le faire en tant que rappeur parce que finalement, du rap au Hellfest, on est quasiment les seuls à en faire même si cette année, il y avait Machine Gun Kelly et qu'il y a eu par le passé des mecs de Cypress Hill ou Public Enemy avec Prophets Of Rage et des mecs un peu connotés comme Ho99o9, mais tu vois, il y en a très peu. On l'a fait deux fois, voire trois en ce qui me concerne puisque j'avais déjà joué au Metal Corner en 2017.



Est-ce que vous avez constaté une évolution depuis 2017, entre l'accueil, les structures, le public en général ?

J'ai toujours eu la chance d'aller au Hellfest en tant qu'artiste et jamais en tant que festivalier, et j'avais pris une grosse claque quand même, au point de se dire que ça serait génial que je puisse y retourner avec des potes ou évidemment avec notre groupe. À chaque fois qu'on vient, on se prend une claque. On est toujours bien reçu, mais j'ai trouvé que c'était encore mieux cette année. On avait des mecs de Behemoth juste à côté de nos loges et on était là, à côté avec leur fringues qui séchaient, dont leur slips noirs et leurs caleçons noirs. C'était hyper drôle ! Le lieu est génial et il n'y a clairement pas grand chose à dire sur ce festival. Le milieu du metal n'est pas le nôtre, mais je sais par contre que les groupes qui y viennent disent à chaque fois que c'est un des des meilleurs endroits où ils jouent. Je n'ai pas spécialement vu d'évolution, je sais qu'il y a toujours de plus en plus de monde, mais c'était quand même déjà le cas en 2018. Je n'ai pas connu les débuts du Fury Fest (rires), mais c'est toujours un grand plaisir et c'est un endroit qui est incroyable. C'est un vrai bonheur, même pour un groupe, de venir dans un endroit comme ça qui a un petit côté "fête foraine" et où les gens sont cools ! On a toujours été bien reçu, que ce soit par le festival ou par les festivaliers.



Quels sont les groupes que vous êtes allés voir pendant le fest ?

Alors on n'a pas eu la la chance de rester les jours qui ont suivi notre concert. On était super contents qu'il y ait Poésie Zéro qui sont nos potes de Rennes et qui nous ont bien fait rire, même si on les a vus de loin parce qu'on faisait des interviews à ce moment-là. On a suivi ce qu'ils faisaient et puis j'ai eu l'occasion de regarder leur prestation assez tonitruante sur les réseaux sociaux, mais j'ai surtout pris un gros pied devant Kiss. On s'est fait vite déposer avec ma chérie, juste en sortant de scène, derrière la Mainstage pour aller les voir au milieu des gens et comme "les vieux" jouaient deux heures, on a eu droit aux trois derniers quarts d'heure du show. C'était un truc de ouf de voir Kiss que j'adore, mais c'est le seul concert que j'ai vu. J'aurais aimé voir Behemoth mais c'était en même temps, donc on est resté voir Kiss, on a dansé des slows et voilà.



Quel est votre endroit préféré sur le site du Hellfest ?

On a toujours un grand plaisir à se balader sur le site parce qu'on a plein de potes là-bas, entre les gars des bars, les tatoueurs, et ceux de l'Extreme Market. J'affectionne particulièrement d'aller à ce marché qui est gavé de tee-shirts de rock. On a vu des trucs très drôles, comme ce stand spécialisé en tee-shirt de metal mais qu'avec des chats, genre Metallicat ! Nos potes de Crève, avec qui on a fait en collaboration un tee-shirt collector pour le festival, étaient là également et on en a profité avec Nikus pour y passer un peu de temps. J'ai aussi adoré le catering avec ces grandes fenêtres qui donnent sur les Mainstage : c'est un gros kiff de mater des concerts en grignotant, entouré d'autres mecs des groupes ! J'ai beaucoup aimé également l'accueil Presse que je trouve hyper bien fait, et en particulier une chaîne Twich du festival avec Gael Mectoob qui nous y a interviewés.



Est-ce-que le fait d'écrire un morceau sur le Hellfest à savoir "Hellfest" sur ton album Le Prince de la vigne, ouvre des portes au festival ? L'organisation est à l'écoute de ce genre de gimmick ? On risque de retrouver le Oai Star l'an prochain ?

Pourquoi pas ouais ? Peut-être que le Oai Star m'a copié pour avoir le plan pour jouer au Hellfest (rire). Moi, je l'ai fait naturellement mais je me suis quand même dit "putain, si avec ça, je passe pas au Hellfest..." (rire). Franchement, ce n'était pas voulu mais ça a certainement joué pour que j'y sois programmé. Le fait aussi d'y avoir joué une première fois à l'initiative des Burning Heads mais aussi parce que 7 Seconds avait splitté, sans quoi on n'aurait peut-être pas été programmé. Toujours est-il que ce morceau a sûrement contribué à notre passage. En tout cas, j'ai eu beaucoup de retours suite à notre concert, et notamment de la part des gens de l'orga, et cette collaboration "singulière", tant pour eux de faire jouer un groupe de rap, que pour nous de jouer dans ce festival de renommée internationale et emblématique des musiques extrêmes, a porté ses fruits.



Appréhende-t-on différemment un concert en salle en tête d'affiche avec un concert en festival en plein air ? Un Hellfest, ça se prépare différemment d'un autre concert ?

Pour le coup, ce concert, on l'a préparé, ce qui n'est pas toujours le cas pour les autres concerts (rires). Je plaisante, car on prépare nos concerts en prévoyant des répétitions et une mise en place des spectacles qu'on fait tourner. Mais pour celui-ci, on l'a préparé en adaptant notre set. J'avais mis de côté pas mal de morceaux metal pour voir si on pouvait les utiliser en les incorporant dans le set, et au final, on en a utilisés que deux, dont "Iron man" de Black Sabbath. On avait également rejoué quelques guitares sur des morceaux, même si les guitaristes n'étaient pas là, pour qu'ils soient un peu plus épais. Je ne sais pas si des gens du public ont vraiment fait la diff' mais nous, en tout cas, on l'a bien sentie et ça nous a permis dès le début du show de sentir la force des guitares derrière nous. Après, je pense que c'est plus difficile de faire une petite salle où les gens ne sont pas nécessairement dans l'ambiance que d'aller rocker une Warzone à 23 heures où les gens sont archi chauds et ne viennent pas pour te jeter des trucs à la gueule ... même si il y en a quand même certains qui sont un peu réticents de voir un groupe de rap au Hellfest. C'était un vrai bonheur, on a passé une super journée durant laquelle on avait super envie d'y aller, d'en découdre et de faire notre truc !



Vous avez joué sur la Warzone avec des vieux de la vieille, Fishbone, LV88 ,... mais aussi avec Poésie Zéro qui a fait sensation en critiquant les choix "moraux" du fest dans sa programmation.

C'est bien leur genre !

Personnellement, que penses-tu de ces prises de position au grand jour ? Est-ce que jouer sur un des plus gros festivals européens implique de faire des concessions ?

En ce qui concerne Poésie Zéro, je pense qu'il y a une part de provoc' qui est inhérente à ce qu'ils font tout le temps. Après, il y a des vérités qui peuvent être bonnes à dire. On ne les a pas muselés quand ils ont dit ça, et le public l'a pris d'une manière super drôle, créant ainsi une certaine connivence avec les gens, et peut-être qu'en mettant au grand jour ces tensions là, ça ne les avivent pas. Au contraire, je trouve que c'est sain d'en parler. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de filles, mais c'est un milieu où il n'y en a pas beaucoup de filles en règle générale, et je pense que le rap est largement plus critiquable sur le sexisme par exemple. Avec Svinkels, on va défendre des valeurs de partage et d'ouverture, et c'était bien que Poésie Zéro passe ce message de cette manière, en dédramatisant le truc tout en mettant le doigt là où ça fait un peu mal. Le fait que le festival soit devenu très gros et très en vue, ça les met plus dans l'œil du cyclone mais ce sont des choses qui peuvent arriver et c'est très bien qu'on puisse en parler librement. Le live de Poésie Zéro a été retransmis sur Arte, tout le monde peut le revoir, ils défendent leurs idées et je trouve ça très bien.



Nikus au Hellfest 2023 Tu parlais tout à l'heure des slips noirs de Behemoth. As tu une autre anecdote sur le concert ou sur la journée ?

Ça, en l'occurrence, c'était super drôle, car c'est toujours fun de croiser des groupes de black metal en plein après-midi puis les voir ensuite sortir de leurs loges maquillés avec tout leur attirail. On a aussi croisé un mec d'un groupe, je ne sais plus lequel, qui était derrière la scène et qui faisait une espèce de prière. J'ai demandé à ma nana : "tu crois qu'il fait une prière à Dieu ou à Satan ?". C'est une anecdote entière d'aller au Hellfest car c'est assez folklorique pour des types comme nous qui venons du rap, même si on fréquente très peu le milieu du rap. C'est génial de voir tous ces groupes, c'est un peu fou de se dire qu'on était dans un festival avec Kiss ou Mötley Crüe le lendemain et Pantera le surlendemain. Quoiqu'on puisse en dire en fonction des années, ça reste des affiches complètement dingues. Nous sommes des privilégiés de pouvoir nous produire là-bas, c'est juste incroyable.



Avez-vous été beaucoup sollicités par les médias pendant la journée ? Avez-vous senti que le festival apporte quelque chose en termes de notoriété ?

On a fait plus d'interviews au Hellfest que dans toute l'année ! On reste un groupe non pas ignoré mais qui n'intéresse pas plus les médias que ça. On est un groupe un peu à part, qui interloque un peu les gens. On n'avait pas non plus énormément de temps pour en faire dans la journée mais c'est sûr que le festival met un sacré coup de projecteur sur le groupe. On a une carrière un peu particulière du fait qu'on soit dans le rap mais un peu en marge de ce mouvement et du rap game en général, et jouer sur un tel festival, ou aux Eurockéennes il y a quelques années avec Korn et Slipknot, c'est une sacré réussite.



Vous arrêtez, vous reprenez, vous faites une tournée d'adieu, vous rempilez... Svinkels, c'est le Scorpions du rap français ? Que doit-on attendre du Svink à court et moyen terme ?

Il y a eu des quiproquos par rapport à tout ça, car nous n'avons jamais communiqué sur le fait que nous donnions les derniers concerts de Svinkels, mais bien les derniers concerts de la tournée avant de nouvelles choses qui ne seraient pas prévues pour tout de suite. On a arrêté dix ans pour de vrai. On ne voulait pas reprendre spécialement, mais on a eu envie de reprendre pour de bonnes raisons. On s'est reformé, on a fait un album derrière, et aujourd'hui, on a pas spécialement envie de refaire un album mais bien de continuer l'aventure sur scène et on a déjà prévu de revenir à la scène aux alentours de 2025. On a toujours des projets solo à défendre et d'autres trucs sur le feu. Après, Svinkels reste quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, pas avec un album mais plutôt une grosse tournée en rejouant les anciens titres qu'on ne joue plus et faire de gros concerts longs en mode "fin de service" avec tous nos vieux morceaux. L'idée de base était de faire trois concerts à Paris avec nos trois premiers albums, avec un soir consacré à chaque opus, et ensuite en tirer un gros set et le faire tourner avec Pone sur toutes les routes de France.

Merci Baste, et merci Stéphane At(h)ome qui a un répertoire téléphonique bien fourni.



Photos : Rocco de Fixin