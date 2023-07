Parfois, le succès d'un groupe ne tient à pas grand-chose. Pour les Ricains de Surf Curse, c'est le phénomène TikTok qui les a (re)lancé vers 2020-2021 avec leur morceau "Freaks". Sorti en 2013, ce titre est devenu populaire et viral sur l'appli des jeunes notamment grâce à ses paroles qui ont fait l'objet de blagues autour, mais aussi, il faut bien l'avouer, par sa capacité à accrocher les esgourdes. C'est plutôt encourageant de constater que des chansons de rock indé 90s marquent encore l'esprit des jeunes. Faut dire que les ingrédients sont là, en témoigne son nouvel et quatrième album Magic hour, sorti chez Atlantic Records en octobre dernier, qui fait perdurer cet hommage précieux aux années 90.



Car ce qui frappe chez Surf Curse, c'est cet héritage assumé dans toute sa splendeur. C'est bien simple, l'image que me renvoie les 12 titres de ce Magic hour, c'est celle d'une compilation de morceaux exclusifs et perdus de groupes aussi variés que Dinosaur Jr ("Arrow"), Far et Weezer sur "Self portrait", Built To Spill ("No tomorrows"), The Lemonheads ("Cathy") ou même Sonic Youth avec l'exquise "Fear city" dotée d'un saxo totalement volatile. C'est jouissif et déroutant à la fois. Jouissif car les mélodies sont pulvérisées au kärcher et le cœur est touché sans détour par la nostalgie. Déroutant car on a l'horrible impression de ne pas écouter l'album d'une unique entité, d'un groupe original qui vient de sortir un disque maintenant, tout en prenant majoritairement un bon plaisir à l'écouter.



Rendre hommage, c'est top. Être vampirisé par ses influences, ça ne l'est pas toujours.

Ted