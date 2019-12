Superseed nous vient de Bristol, Angleterre. Quintet formé en 2017 sur les cendres d'autres formations, avec la particularité de tenir dans ses rangs trois chanteurs/guitaristes, le groupe propose un rock plaisant et calibré pour que ça marche. Et nous présente donc Superseed, premier album du groupe éponyme. 16 titres, 66 minutes, ça laisse le temps de se faire un avis. Belles harmonies, superbes mélodies et belles influences au programme avec pêle-mêle : The Wildhearts, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Supergrass, Alice In Chains et Foo Fighters. En gros, le rock des années 90. Y a pire. La pochette, dans un style psyché, est stylée, alors que la musique du groupe est multistyle, piochant notamment dans le heavy rock '70s ("Heavy times"), la power pop ("Turn the screw", "This is the way to go"), et aussi (et surtout) le grunge ("Uneasy swarm", "Quicksand"). Ça fonctionne bien. Trop bien, même. Car après plusieurs écoutes, je n'arrive pas à percevoir une identité propre au groupe qui, à mon sens, et bien que maîtrisant son sujet à la perfection et faisant passer un bon moment à l'auditeur, s'éparpille trop pour déchaîner les passions.

gui de champi