Rendre grâce aux bienfaits de la lenteur et de la délicatesse est encore d'actualité dans la vague rock à en croire l'écoute de A run on thin ice, premier album du groupe bordelais Suif mené par la chanteuse/guitariste Camille Dalby. Sur le coup, j'ai bien cru qu'il s'agissait là d'un hommage à Chelsea Wolfe ou Shannon Wright, tant les chansons de Camille portent en elles certaines caractéristiques évidentes : univers rembruni et préoccupant, rythmes pesant et appuyés, voix fragile mais assurée et carrément touchante pour le coup, et des plans de guitare (assurés ici par Maxime Coste de Kubota et ex-Watertank) mornes et chargés de mélancolie. Le décor est planté. Le rock de Suif fait corps avec des éléments folk pour appuyer sa froideur rock, entre parties de doom et légèreté soutenue sur laquelle les vocalises façonnent une réelle impression de proximité émotionnelle intense. Cette enveloppe sonore est manifestement de toute beauté, et sert parfaitement à réchauffer et à illuminer les cœurs et les corps en cette période où le froid et l'humidité (sans compter les jours courts) sont particulièrement présents en ce moment. Ce A run on thin ice tombe à pic, donc.

Ted

Publié dans le Mag #64