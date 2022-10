Sorti en mars dernier le quatrième album de la bande familiale Wampas, Cristal temporel trouve enfin une place dans nos pages. Il est vrai que le personnage de Didier Wampas même s'il ne représente que 50% du duo est parfois clivant et notamment au sein même de notre équipe... La bio introduit le duo ainsi : "Stone et Charden ou Kurt et Courtney ? John et Yoko ou Johnny et Sylvie ? Et pourquoi pas Florence et Didier alias Sugar and Tiger."



Sugar and Tiger, duo à la ville comme à la scène. Qui se place dans la lignée de duos prestigieux avec un peu de second degré. Les mauvaises langues diront "les deux chantent "aussi bien" l'un que l'autre". Je dirai qu'ils chantent vrai et juste des ballades punk rock acidulés et que cette justesse est plus dans le propos que dans les harmonies mais ce n'est pas là le principal. Est-ce que l'album est bon ? Est-ce qu'on y revient ? Est-ce qu'on a envie de les voir en live ? La réponse sera un triple oui. Est-ce que les détracteurs de Didier adhéreront au projet ? Certainement pas.



Le groupe a en préalable à la sortie de l'album sorti deux singles, "Rocking on the sea" et "Perdu la tête". Le premier titre se fait un rêve d'échappée lors des différents confinements et les possibles qui auraient pu être réalisés pour s'évader. Le clip lui, les pieds dans l'eau, permet de voyager et de faire vivre les échappées souhaitées dans les paroles. Sur "Perdu la tête" le clip se fait avec des musiciens déguisés, Diego (batteur), Arnold (guitariste), les fils de Didier, et Jean-Mi, fidèle bassiste des Wampas. Le refrain chanté par Didier "Est-ce qu'on a perdu la tête en devenant carnivore, est-ce qu'on a perdu la tête en ayant peur de la mort ?" est aux antipodes du premier single qui était plus orienté "Sugar".



Le duo, véritable family business devient de plus en plus attachant au fil des chansons. Les chœurs de Didier Wampas ne cannibalisent pas le lead de Florence qui nous renvoie parfois aux titres de Vanessa & the O's dans un style qui ne sait pas et ne veut pas trancher entre la pop et le rock/punk. On retrouve le second degré quand Tiger lance un "Rien ne pourra arrêter ma course vers le soleil" un peu mégalo mais toujours sucré. La chanson "Parasite" joue sur les allitérations en "para" et un certain coté scandé qui fait que cette chanson marque et reste en tête. Et ce titre n'est pas le seul que cela soit Florence au Lead comme dans "Retour au paradis" ou Didier dans "Mentaliste à la DDE", les compositions sont fraiches et les refrains sont comme du bubble gum qui nous collerait à la peau. Le groupe explore des thèmes que lui seul peut aborder "Biker vegan" ou "Encore mon chevalier du zodiaque". Le groupe nous ment sur la dernière chanson "C'est pas fini" car nous aimerions que la ballade avec ce duo punk n pop se prolonge.



Sugar and Tiger c'est comme des bonbons acidulés que des adultes piqueraient dans la réserve de leurs mômes, comme un rosé frais autour d'un barbecue ; bref un truc qui se déguste avec tout autant de plaisir et sans modération mais avec un brin de culpabilité.

JC Forestier