Sublunar Express est un trio formé à Montréal en 2017 qui a le feu sacré. Pour ainsi dire, il bouillonne d'idées, et pas mal de passion et de persévérance pour les mettre en pratique. Et quand elle se télépercutent dans les cerveaux de Denis (guitare/voix), Daniel (basse/voix) et Emmanuel (batterie), eh bien cela donne une musique avec laquelle il va falloir bien s'accrocher. Car cela a tendance à partir un peu dans tous les sens, tant les différents mouvements et styles utilisés font figure d'éléments centraux de leur premier album, Peeling the horizon. Ses six morceaux pourraient honnêtement provenir de six groupes différents. C'est assez déroutant au départ, mais la qualité de ces compositions mêlant krautrock, space rock psychédélique, post-rock, stoner rock, post-punk, shoegaze, jazz, et j'en passe, est indéniablement présente. Ce qui rend leur musique assez unique et donc inclassable.



L'œuvre débute par un morceau fleuve, "Bossa noire", une sorte de crépuscule sonore dessinant une (in)quiétude rythmée par une basse immuable avec un duduk (joué par Vagho Adamyan) en toile de fond, les deux rejoints progressivement par une guitare aux sonorités orientales, une batterie qui monte en puissance, et une voix samplée sortie de nulle part. La tension grimpe, un saxophone nous (r)éveille, la lumière apparaît, on se croirait dans un vieux disque de rock prog. On pensait que ce patchwork de 8 min 46 allait finir en vraie apothéose, avec pourquoi pas des arrangements orchestraux et tout, mais non. Dommage, voyons la suite. "Jaws of the valley" se fait l'éloge de la lourdeur et de la lenteur. Un sacré morceau, quelque part situé entre post-rock et shoegaze, porté par d'éclatantes mélodies spacieuses, autant dans les grattes que dans le chant. Sûrement l'un de mes titres préférés du disque. Changement de décor avec la flippante "Apotheosis", rythmiquement cassée de partout, et avec une voix caverneuse pleine de réverb'. Tortueux et expérimental, ce morceau est difficile à appréhender, je lui préfère sa fin plus linéaire et énergique, quand le chant commence justement à se dénouer. "Night tortoise" me fait curieusement penser aux ballades brumeuses des premiers Placebo. C'est pour le coup une vraie réussite, et les voix en filigrane (très probablement issues de samples) ajoutent un côté mélancolique absolument magnifique.



À ce stade du disque, je commence à comprendre que les morceaux post-rock de Sublunar Express sont ceux qui attirent mes faveurs. La suite est un peu plus joyeuse avec la dansante "Feral sanction". L'espoir et la foi renaît, la voix s'éclaircit, le guitariste se libère et se tape un petit solo sympa, ça fait un bien fou. C'est le morceau le plus court, comme par hasard. Peeling the horizon se conclue avec "Ritual", une chanson qui convoque la pesanteur du heavy rock et le stoner galopant, histoire de jouer au yoyo permanent, comme le trio a pu le démontrer depuis le début de cet album décidément très surprenant et qui se termine d'ailleurs par du drone. Je vous avais prévenu dès le début : il faut vraiment s'accrocher pour apprécier ce Peeling the horizon qui ne manque pas d'arguments, mais qui a le chic pour tenter de nous dérouter en permanence.

Ted

Publié dans le Mag #66