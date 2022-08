Décidément, ce numéro 49 du W-Fenec mag fait la part belle aux EP de formations françaises de qualité. Qui s'en plaindra ? Pas moi, en tout cas. Et dans le lot, Roots, deuxième format court de Stubborn Trees, tire son épingle du jeu. Formation rock comptant dans ses rangs Yann, Laurie, Julien et Camille, Stubborn Trees est ce qu'on pourrait décrire comme un groupe amoureux de cette musique que l'on aime tant et qu'on appelle le rock. Celui de nos amis se veut alternatif, sentant bon le début des années 90, quand le grunge était à son apogée et quand les stations radio dégueulaient de groupes aux mélodies imparables. À coup sûr, Stubborn Trees ont dû faire bon usage des albums de Soundgarden, Nirvana et The White Stripes pour ne citer qu'eux. À une exception près, les chansons tournent aux alentours des 3'30, dans des structures sans surprise mais avec de chouettes lignes de chant. C'est inspiré (et inspirant) de ce que devrait être le rock : un truc simple, efficace, sans fioriture et provoquant de bonnes sensations. Tout ce que m'évoque Stubborn Trees.

gui de champi