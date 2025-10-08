On aurait pu volontiers vous présenter cet album dans le cadre d'une de nos anciennes rubriques qui s'intitulait "Il y a 10 ans". Mais comme elle n'existe plus, Fruit de la passion de Strasbourg fait l'objet des disques oubliés de ce nouveau numéro. Et c'est mieux ainsi car selon moi, c'est un véritable oubli, que dis-je, une erreur. J'ai découvert cette galette dans une période de ma vie où je m'étais rapproché, par un concours de circonstances, de la scène punk cold wave en langue française. À l'époque, un label de l'hexagone nommé Le Turc Mécanique (qui a disparu l'année dernière) était un point de repère très intéressant pour tout ce qui touchait à cette musique souterraine, froide et mécanique, aux paroles sombres ou décalées décrivant une société désabusée. Il a mis en lumière pendant plus de dix ans un certain nombre d'artistes et de formations, dont Delacave, Colombey, Balladur, Tropical Horses, Last Night, Oktober Lieber, Mary Bell, Teknomom et Tôle Froide. Tout leur catalogue n'était pas forcément à mon goût, mais une de leur référence m'avait tout particulièrement mis une claque : Fruit de la passion, le premier (et le seul ?) album du quatuor bordelais Strasbourg.



Un sacré album. Déjà, la pochette assez frontale te met dans l'ambiance : il s'agit du portrait d'un travesti prenant une pose ridicule, visiblement couché sur une nappe rose (à moins que ce soit un papier peint, et là, ce serait encore pire) avec des symboles christiques. C'est d'un goût douteux voire provocant (surtout si on voit le truc façon "gonzo"), et tout ce mélange hétéroclite d'éléments visuels est assez fascinant, et fun quelque part (on en parle ou pas du titre de l'album ?). Eh bien, la musique de Strasbourg, c'est un peu ça aussi : non pas que le goût musical soit douteux, bien au contraire, le rapport s'effectue avec l'amalgame réalisé entre des sonorités sorties des bas-fonds (et des sentiers battus donc), des rythmes électroniques minimalistes et angoissants, et une énergie terriblement punk dans l'esprit. Chez Strasbourg, il y a ce côté "rien à branler" qui suinte continuellement dans cette brume grisâtre, et le chant ultra monotone au ton grave de Monsieur Crane prend un poids monstre dans la vision que j'ai de ce groupe qui incorpore une violoniste (en plus des machines). Ce disque me fait beaucoup penser à Suicide, c'est indiscutable sur "Jessica". En parlant de Jessica, l'accrocheuse "Galope" (mon titre préféré) me rappelle Jessica93 avec ses boucles percussives et ses nappes stridentes, et ce n'est pas la seule...



Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à découvrir ce ténébreux et trémoussant Fruit de la passion qui saura peut-être te faire remonter à la surface des souvenirs, des artistes que t'aimes bien, des peines ou des joies. En tout cas, en ce qui me concerne, ce disque est un marqueur temporel (cela fait un bail que je ne prends plus trop de nouvelles de cette vague-là, existe-t-elle toujours ?) que j'apprécie toujours d'enfourner dans le mange disque à l'occasion.

Ted

Publié dans le Mag #65