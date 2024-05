Piece of you Suspect Wait a minute Criminal Now or never Come undone Tones of the thunder Queen Break the rules Die die die Demons

Après avoir enchaîné quelques EP, les Parisiens de Storm Orchestra sortent cette année un album : What a time to be alive. Le groupe place ses influences dans Royal Blood, Muse ou encore Nothing But Thieves.



Pour la promotion de ce nouvel opus, la bande de Maxime Goudard propose quatre clips. "Piece of you" et "Suspect" - respectivement premier et deuxième titre de l'album - s'inscrivent dans un style similaire. Ces morceaux sont rythmés par une batterie qui cogne fort et des riffs de guitare puissants. Le chant clair du leader vient contraster en proposant des refrains pops dansants. Un mélange qui reflète l'identité générale actuelle de Storm Orchestra. "Breack the rules" est un clip tourné dans une ambiance moins démonstrative (plus "at home" dirons-nous). Le côté plus sobre des images est plaisant. La musique quant elle est légèrement plus posée. Cependant, elle garde ce rock groovy que Storm Orchestra sait si bien proposer. "Tones of the thunder" avance le groupe sous un autre prisme. Le clip tourné en noir et blanc est accompagné d'images en live. Le titre est percutant et rageur. L'ambiance est plus sombre que sur les premiers titres de l'album. Une atmosphère déchaînée et plus heavy qui donne envie de venir voir Storm Orchestra en concert.



Le groupe déploie une énergie notable sur l'ensemble de son album. La batterie tient la baraque. Ce souffle de rock laisse peu de répit et c'est tant mieux. Souvent, l'influence de Muse s'entrevoie dans les riffs proposés. Storm Orchestra fait le grand écart entre un rock puissant et une pop dansante. Avec un petit goût de miel, la formation termine son album par "Demons". Le chanteur s'accompagne au piano. Le morceau prend quelques envolées façon musique classique. Une véritable romance pour terminer.