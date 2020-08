En 2017, Storm Orchestra avait sorti Bite the bullet. Le trio parisien faisait la démonstration d'un rock anglo-saxon plein de promesses. En mai, la formation revient dans les bacs avec un nouvel EP: The shining of my soul.



Avec "The shining of my soul", le groupe fait une entrée énergique. Le clip du titre met les musiciens en action. Le son est simple, percutant et efficace. Les gars jouent une partie bien rodée. Peut-être trop propre dans la composition et dans l'intention mais c'est une question de goût. L'inspiration semble cette fois venir davantage de Muse que du hard rock des années soixante-dix. Enchaînement avec "Lose my breath away" qui confirme avec un second clip à la mise en scène jeune et quelque peu absurde. Une décalage certainement volontaire. Très bien accompagné musicalement, le chanteur s'illustre avec un chant clair qui peut se permettre de belles envolées. Les mélodies sont entraînantes mais à l'image de "Drowned" ont toute de même tendance à s'enfoncer dans une pop rock qui manque un peu de grain. "Cal" revient sur la tendance des deux premiers morceaux.



En allant à l'essentiel, Storm Orchestra propose toujours un rock calibré. La formation semble avoir effectué un léger virage dans ses compositions. Les effluves de rock old school se sont un peu dissipées. Le son reste puissant dans un rock qui n'a rien de mielleux.

Julien