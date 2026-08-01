Depuis sa première production sérieuse (l'EP Stormy monday), Stoned Jesus a vu sa carrière prendre une ampleur considérable : tournée à l'autre bout du monde, invitations dans les plus grands festivals, labels d'envergure internationale, les mecs auraient pu avoir une vie de rêve s'ils n'étaient pas Ukrainiens et en guerre... Malgré les tourments et les préoccupations quant la survie de leurs familles, ils continuent de composer et s'attaquent à une trilogie dédiée au soleil, à la lune et à la Terre. La première livraison, c'est donc ce Songs to sun.



Si notre étoile est à l'honneur de ces chansons, elle n'est pas vraiment présente sur une pochette dans le brouillard où la seule teinte de jaune correspond aux flammes d'un Icare qui s'est brûlé à trop vouloir s'en rapprocher. Cette ode au soleil se plaint donc en premier lieu de la nuit qui se termine ("New dawn"), des ombres ("Shadowland") et de la pluie ("Lost in the rain") et d'une lassitude qui n'amène rien de bon ("Quicksand"). Quand bien même le tempo est plutôt cool, on ne lézarde pas sous les rayons, et c'est avec pas mal de groove que Stoned Jesus fait décoller son premier long morceau. Marqué par la voix claire d'Igor, le stoner prend parfois des allures plus rock, voire même grunge par moments, puisqu'on n'est plus très loin d'un Soundgarden quand la disto laisse place à des notes plus brillantes. Le groupe s'est éloigné de ses premières aspirations psychédéliques et son sludge laisse beaucoup de place à des instants de clarté, comme ces chœurs très doux sur "Lost in the rain" qui précèdent un solo qui n'est pas sans rappeler la patte de David Gilmour. Et encore une fois, c'est avec beaucoup de groove que le trio remet la machine en route, "Low" envoie du riff et du rythme comme on l'aime et comme on en a l'habitude, ce titre est taillé pour le live avec un passage instrumental qui fera des ravages. "See you on the road" passe un peu inaperçu parce qu'il est suivi d'un autre très gros morceau, le dernier, construit avec une anaphore ("I'm tired of") et un refrain désabusé, "Quicksand" marque les esprits par les sonorités de guitare (quelle force dans ses riffs acoustiques !), la force du propos et une ambiance assez glaçante. Là encore, Stoned Jesus prend des risques et ça paye car ils ne font qu'étendre leur univers et y apporter d'autres saveurs.



Songs to sun est davantage un ensemble de compositions réclamant le retour du soleil plus qu'un parcours au cœur d'un chaud désert rocailleux, la prochaine série est pour la lune, elle pourrait être plus sombre, elle est en tout cas déjà diablement alléchante. Slava Stoned Jesus.

Oli



Publié dans le Mag #70