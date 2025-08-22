Stone Of A Bitch, c'est un peu comme la place de l'Étoile à Paris. Pas pour la ville, vu qu'ils sont originaires de Cannes. Pas pour l'Arc de Triomphe et son côté néo-classique, parce qu'on est plutôt dans le rock et qu'on ne va pas célébrer l'art de la guerre. Pas pour le côté armada puisque Stone Of A Bitch est seulement composé de Loïc et Chris. Mais pourquoi alors ? Eh bien parce que vers cette place convergent de multiples avenues, comme autant de branches qui composent cette étoile. Et la musique de ce duo semble également être composée de tout autant de branches : rock, electro, trip-hop, post-punk, un mix de guitare et de machine. Le chant est rock avec des orientations pop dans des refrains mélodiques entrainants qui contrecarrent et perturbent (avec plaisir) la première impression liée à une musique plutôt sombre et tourmentée. Après un premier album éponyme en 2017 et Intimalicious en 2020, voici Ludwigtory, dont le titre, tout comme leur musique est encore une histoire de fusion. Il en ressort une symbiose stylistique sympathique, avec des tracks punchy comme "Queens of the sun", qui alternent avec d'autres plus ténébreux comme "L-twin". Stone Of A Bitch est original et captivant, c'est bien tout ce que l'on attend quand on veut découvrir de nouveaux groupes.

Eric

Publié dans le Mag #65