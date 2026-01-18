Les Stone From The Sky étaient moins portés sur la déconne pour donner des titres à leurs morceaux sur cet album. Entre esprits, créatures et monde médiéval, on part à la découverte de cultures et de phénomènes uniquement en quelques mots sur la pochette car leurs morceaux en sont dépourvus. Le "chat esprit" (traduction approximative de Bakeneko en japonais) côtoie les "Rond de sorcière" (cercles de champignons), les pierres de la faim ("Hungerstein"), le panneau "Attention dragon" des cartes du Moyen Âge ("Hic sunt dracones") et fait souffler le "foehn" (seul terme que je connaissais avant de rédiger cet article). Tu peux creuser les significations et l'image que veut donner le combo ou t'en foutre totalement et rester focus sur leur "post-stoner", leur son étant résolument marqué par l'influence du desert-rock, tandis que leurs constructions par strates et progressives sont évidemment à associer au post-rock ("Hungerstein" est même plus proche de Mogwai que de Kyuss selon moi). Ils utilisent leurs instruments avec délicatesse ou force pour nous plonger dans des atmosphères travaillées, moins hallucinées que par le passé, elles sont un peu plus métalliques et augmentent les contrastes. STFS était sympa, ils sont désormais aussi passionnants !

Oli

Publié dans le Mag #67