Quand on est signé sur un label qui porte le nom de More Fuzz Records, il y a peu de chance de se tromper sur la marchandise, ça va jouer de la pédale ! Amis du stoner, du psychédélisme et des chaudes distorsions, soyez les bienvenus au pays de Stone From The Sky ! Si personnellement je découvre le combo, il délivre des morceaux assez régulièrement depuis 2014, leurs tracks sonnent très "désertiques" (quand bien même le nom de l'album fait référence aux abysses) et les constructions s'apparentent au post rock. Certainement inspiré par les Karma To Burn ou Yawning Man, le trio arrive à construire, sans chant, des paysages assez colorés et étendus, se rapprochant des splendeurs de Kerretta mais avec un son plus épais et granuleux; la prod est signée Jordan Jupin qui a notamment travaillé avec Shuffle, le mastering est quant à lui l'œuvre de Mickey Allred dont le CV comporte les noms de All Them Witches, Inter Arma ou Earthling. Aucune faute technique et aucune faute de goût pour des compositions riches, variées et qui nous plongent rapidement dans les profondeurs sous-marines. Pour autant le groupe ne se prend pas trop au sérieux et ne mise pas sur un "concept album", on sent plutôt une certaine décontraction au moment de choisir les noms des morceaux, comme pour ce "49.3 nuances de fuzz" où s'entrechoquent l'article 49.3 (passage en force d'une loi sans discussion au parlement), un chaud blockbuster et leur amour pour une certaine distorsion. Un ensemble qui fait de Stone From The Sky un groupe plus que sympathique.

Oli